Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSupreme Court should take cognizance, Akhilesh made serious allegations against BJP by sharing BLO video
सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले, BLO का वीडियो शेयर कर अखिलेश ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले, BLO का वीडियो शेयर कर अखिलेश ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

संक्षेप:

यूपी के इटावा में एसआईआर के काम में लगे एक बीएलओ का वीडियो शेयर करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 

Feb 05, 2026 10:51 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण यानी एसआईआर में लगे एक बीएलओ को मुस्लिमों का वोट काटने के लिए धमकाने और मारपीट के मामले से सियासत गरमा दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीएलओ का वीडियो एक्स पर पोस्ट कर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में तत्काल संज्ञान लेने की अपील की है। अखिलेश यादव ने यह भी लिखा कि अब किसी से उम्मीद नहीं बची है। मंगलवार को भी अखिलेश यादव ने प्रेस कांफ्रेंस कर मुस्लिमों और पीडीए समाज के लोगों का वोट फार्म-7 के जरिए काटने का गंभीर आरोप लगाया था। ताजा मामला इटावा का है। एक दिन पहले शिवपाल यादव भी इटावा पहुंच थे और मामले को जोर-शोर से उठाया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अखिलेश यादव ने एक्स पर बीएचओ की आपबीती वाला वीडियो पोस्ट कर लिखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तत्काल संज्ञान ले, क्योंकि और किसी से उम्मीद नहीं बची है। भाजपा और उनके सहयोगी अपराधियों की तरह पेश आ रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के BLO को प्रताड़ित करके, दबाव बनाकर, धमकाकर पीडीए समाज, ख़ासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय का वोट फ़र्ज़ी दस्तावेज़ों के आधार पर काटने की साज़िश कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:फॉर्म-7 पर सुनवाई के बाद ही कटेंगे नाम, अखिलेश के आरोपों पर एक्शन में चुनाव आयोग

अखिलेश ने कहा कि SIR में फ़ार्म 7 के दुरुपयोग को तुरंत रोका जाए और हर वोटर के मत देने के संवैधानिक अधिकार की रक्षा की जाए। BLO से ज़बरदस्ती कर रहे अपराधियों के विरुध्द FIR लिखवाई जाए और फ़ास्ट ट्रैक सुनवाई हो। जब तक वैध व्यवस्था न बन जाए, फ़ार्म 7 का इस्तेमाल प्रतिबंधित किया जाए और अब तक जो फ़ार्म 7 जमा हुए हैं, उन सबको रद्द-निरस्त किया जाए। दावा-आपत्ति की गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जाए।

अखिलेश ने यह भी मांग की कि देश की जनता के वोट काटने के षड्यंत्र के पीछे कौन सी देश विरोधी ताक़तें सक्रिय हैं, इसकी न्यायिक जांच हो। देश के ईमानदार पत्रकार और अधिकारी सामने आएं और देश विरोधी ताक़तों से लड़ने में हमारा साथ दें।

अखिलेश ने पीडीए प्रहरियों से अपील करते हुए कहा कि वो हर वैध वोट बनाने-बचाने के कार्य में पूरी मुस्तैदी से लगे रहें। भाजपाइयों की धांधली को उनकी होनेवाली हार की हताशा मानें और भाजपाइयों के घपलों के सबूत इकट्ठा करके उनके ख़िलाफ़ FIR की तैयारी करें। सच तो ये है कि जैसे-जैसे पीडीए परिवार बढ़ रहा है, वैसे-वैसे भाजपाई डर रहा है।

ये है मामला

निर्वाचन आयोग के कार्य में लगे बीएलओ अश्वनी कुमार ने भाजपा के पदाधिकारी और उसके साथियों का नाम लेते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। बीएलओ के अनुसार, वह मंगलवार शाम चौबिया क्षेत्र में निर्वाचन आयोग के नोटिस बांटकर लौट रहे थे, तभी कार सवार आरोपियों ने उनकी बाइक रुकवाई। आरोप है कि उनसे मुस्लिम वर्ग के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने का दबाव बनाया गया। बीएलओ के मना करने पर उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। इस दौरान आयोग के नोटिस, वोटर लिस्ट समेत अन्य दस्तावेज छीन लिए गए और सूचना देने पर मोबाइल तोड़ दिया गया। घायल बीएलओ ने थाना चौबिया में तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के प्रार्थना पत्र मिले हैं और मामले की जांच जारी है।

पुलिस का जवाब भी

अखिलेश यादव के आज किए गए पोस्ट के रिप्लाई में पुलिस ने लिखा है कि दोनों पक्षों में फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया को लेकर गलतफहमी थी। इसका दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से समाधान कर लिया गया।। वर्तमान में कोई विवाद नहीं है।