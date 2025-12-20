जल्द ही देश की हर भाषा में मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले, इटावा में बोले सीजेआई सूर्यकांत

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि देश की सभी भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय उपलब्ध कराने के प्रयास हो रहे हैं। यह आम जनता को उसी की भाषा में न्याय दिलाने के प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इटावा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि देश की सभी भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय उपलब्ध कराने के प्रयास हो रहे हैं। यह आम जनता को उसी की भाषा में न्याय दिलाने के प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है लेकिन यह हर्ष का विषय है कि 16 भारतीय भाषाओं में कोर्ट के निर्णय की कॉपी उपलब्ध हो रही है, जल्द ही अन्य भाषाओं में भी फैसले देने का प्रयास होगा। इटावा हिन्दी सेवा निधि के 33वें सारस्वत सम्मान समारोह में वह मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे।

इस्लामिया इंटर कॉलेज में शनिवार को आयोजित सम्मान समारोह में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त ने हिन्दी के उत्थान पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348, 350 व 351 में संविधान की भावना के अनुसार जिन संवैधानिक संस्थाओं को भाषा के उत्थान की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें समझेंगे। इस मंच के माध्यम से जो प्रस्ताव लाया गया है वह उसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके दादा ने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी जिसे आज उनका पूरा परिवार आगे बढ़ाने में लगा है और उनका प्रयास है कि उस महाविद्यालय को ऐसे मुकाम पर लाया जाए जहां वह देश का सबसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय बन सकें। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति स्व. प्रेम शंकर गुप्त ने जिस हिन्दी भाषा के संरक्षण का संकल्प लिया था, आज न्यास उसे पूरा करने में लगा है।

इटावा हिन्दी सेवा निधि के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने एचएमएस इस्लामिया इंटर कॉलेज के इतिहास और उससे जुड़ी महान विभूतियों को भी नमन किया। मुख्य न्यायाधीश ने मैनेजमेंट कमेटी की सराहना करते हुए कहा कि यह निश्चित रूप से हिन्दी की सेवा का एक ऐसा अवसर है जहां कॉलेज अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा की कविता या साहित्य से जुड़े लोग जब न्याय क्षेत्र में जाते हैं तो उनकी साहित्य से दूरी बढ़ जाती है लेकिन जब इस आयोजन का निमंत्रण मिला तो अपनी साहित्यिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए वह इस समारोह में शामिल होने आए हैं।