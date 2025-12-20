Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSupreme Court judgments will soon be available every language country Chief Justice Surya Kant in Etawah
जल्द ही देश की हर भाषा में मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले, इटावा में बोले सीजेआई सूर्यकांत

जल्द ही देश की हर भाषा में मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले, इटावा में बोले सीजेआई सूर्यकांत

संक्षेप:

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि देश की सभी भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय उपलब्ध कराने के प्रयास हो रहे हैं। यह आम जनता को उसी की भाषा में न्याय दिलाने के प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Dec 20, 2025 09:26 pm ISTDinesh Rathour इटावा
share Share
Follow Us on

इटावा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि देश की सभी भाषाओं में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय उपलब्ध कराने के प्रयास हो रहे हैं। यह आम जनता को उसी की भाषा में न्याय दिलाने के प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है लेकिन यह हर्ष का विषय है कि 16 भारतीय भाषाओं में कोर्ट के निर्णय की कॉपी उपलब्ध हो रही है, जल्द ही अन्य भाषाओं में भी फैसले देने का प्रयास होगा। इटावा हिन्दी सेवा निधि के 33वें सारस्वत सम्मान समारोह में वह मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस्लामिया इंटर कॉलेज में शनिवार को आयोजित सम्मान समारोह में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकान्त ने हिन्दी के उत्थान पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348, 350 व 351 में संविधान की भावना के अनुसार जिन संवैधानिक संस्थाओं को भाषा के उत्थान की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें समझेंगे। इस मंच के माध्यम से जो प्रस्ताव लाया गया है वह उसके लिए निरंतर प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके दादा ने संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी जिसे आज उनका पूरा परिवार आगे बढ़ाने में लगा है और उनका प्रयास है कि उस महाविद्यालय को ऐसे मुकाम पर लाया जाए जहां वह देश का सबसे प्रतिष्ठित महाविद्यालय बन सकें। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति स्व. प्रेम शंकर गुप्त ने जिस हिन्दी भाषा के संरक्षण का संकल्प लिया था, आज न्यास उसे पूरा करने में लगा है।

इटावा हिन्दी सेवा निधि के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने एचएमएस इस्लामिया इंटर कॉलेज के इतिहास और उससे जुड़ी महान विभूतियों को भी नमन किया। मुख्य न्यायाधीश ने मैनेजमेंट कमेटी की सराहना करते हुए कहा कि यह निश्चित रूप से हिन्दी की सेवा का एक ऐसा अवसर है जहां कॉलेज अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा की कविता या साहित्य से जुड़े लोग जब न्याय क्षेत्र में जाते हैं तो उनकी साहित्य से दूरी बढ़ जाती है लेकिन जब इस आयोजन का निमंत्रण मिला तो अपनी साहित्यिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए वह इस समारोह में शामिल होने आए हैं।

सीजेआई ने अपनी प्रैक्टिस के दिनों की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि व्यस्तता के कारण जब उन्होंने लिखना कम कर दिया तब उनके एक साहित्यिक दोस्त ने उनसे एक खत में शायरी में पूछा कि तुम्हारे दस्त को क्या हो गया..आग में बर्फ जैसा हो गया। उन्होंने इसके जवाब में नववर्ष के मौके पर अपने मित्र को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि नववर्ष पर भूलकर सवा कर दिया, पोछ दी है दर्द की हर दफ्तियां..लौट कर अब मदरसे में क्या जाऊंगा। अपने संबोधन में सीजेआई ने अपने वकालती सफर की भी कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी सेवा से जुड़े 18 मनीषियों को न्यास की ओर से सम्मानित भी किया गया। शायर डॉ. वसीम बरेलवी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

ये भी पढ़ें:सीजेआई के प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना पर दौड़े अफसर, सैफई में उतरा विमान
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
cji suryakant Etawah News Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |