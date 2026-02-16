ध्वस्तीकरण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हर हाल में किया जाए पालन, हाईकोर्ट का यूपी सरकार को निर्देश
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करते समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करते समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। कोर्ट ने कहा कि अदालत के निर्देशों की अवहेलना पर यह अदालत अपने आदेश की अवहेलना मानते हुए अवमानना की कार्रवाई करेगी। वाराणसी की गौसिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने याची के अधिवक्ता प्रशांत मिश्र को सुनकर यह आदेश दिया है।
याची का कहना था कि उसका बेटा एक आपराधिक मुकदमे में शामिल है। उसे आशंका है कि अधिकारी उसका घर तोड़ सकते हैं। क्योंकि कुछ दिनों से अधिकारी उसके घर की नाप जोख कर रहे हैं। हालांकि याची कोई ऐसा नोटिस नहीं दिखा सकी जिसमें उससे स्पष्टीकरण मांगा गया हो। कोर्ट का कहना था कि इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि याची की आशंका कितनी जायज है।
कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी घर या संपत्ति को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ा जा सकता। खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले के पैराग्राफ 90 से 94 को अपने आदेश का हिस्सा बनाया और चेतावनी दी कि इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी सीधे अवमानना के दायरे में आएंगे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें