Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsSupreme Court has saved country from major crisis Brij Bhushan on verdict regarding UGC rules
सुप्रीम कोर्ट ने देश को बड़े संकट से बचाया, UGC नियमों पर रोक से गदगद हैं बृजभूषण सिंह

सुप्रीम कोर्ट ने देश को बड़े संकट से बचाया, UGC नियमों पर रोक से गदगद हैं बृजभूषण सिंह

संक्षेप:

गोंडा से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने समय पर हस्तक्षेप कर पूरे देश को एक बड़े संकट से बचा लिया है। उन्होने कहा कि यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर रोक नहीं लगाई जाती, तो यह मामला पूरे देश में एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता था।

Jan 29, 2026 06:08 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, गोंडा
share Share
Follow Us on

यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए रोक के आदेश से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह गदगद हैं। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को देश के हित में बताया है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने समय पर हस्तक्षेप कर पूरे देश को एक बड़े संकट से बचा लिया है। उन्होने कहा कि यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर रोक नहीं लगाई जाती, तो यह मामला पूरे देश में एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता था। उन्होंने अदालत के फैसले को स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि यह निर्णय सामाजिक शांति बनाए रखने में अहम साबित हुआ है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूजीसी के नए कानून से देश का सामाजिक ताना-बाना बिगड़ने की आशंका थी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसे नियम बिना व्यापक विमर्श के लागू करना समाज के लिए नुकसानदायक हो सकता था। वर्तमान कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह के पिता बृजभूषण शरण सिंह ने दोहराया कि उच्चतम न्यायालय ने यूजीसी नियमों पर रोक लगाकर देश को संभावित अशांति और विभाजन से बचा लिया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर देशवासियों का भरोसा कायम है और यह फैसला उसी भरोसे को मजबूत करता है।

ये भी पढ़ें:सवर्णों को भी रख लेते तो…UGC के नियमों पर SC की रोक के बाद क्या बोलीं मायावती?

वहीं दूसरी ओर गोंडा सदर से भाजपा विधायक और करण भूषण सिंह के बड़े भाई प्रतीक भूषण सिंह ने भी फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूजीसी के नए नियमों पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि जाति से जुड़े नियम अस्पष्ट हैं और उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इससे पूर्व, बृजभूषण शरण सिंह ने इस कानून को समाज में कटुता पैदा करने वाला बताते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की थी।

क्या बोला सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने यूजीसी के हालिया नियमों के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी। इन याचिकाओं में दलील दी गई थी कि आयोग ने जाति-आधारित भेदभाव की गैर-समावेशी परिभाषा अपनाई है और कुछ श्रेणियों को संस्थागत संरक्षण से बाहर रखा है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने विनियमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किए। उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव संबंधी शिकायतों की जांच करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए सभी संस्थानों द्वारा ''समानता समितियां'' गठित करने को अनिवार्य बनाने संबंधी नए नियम 13 जनवरी को अधिसूचित किए गए थे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Brijbhushan Sharan Singh UGC Rules 2026 Supreme Court Decision अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |