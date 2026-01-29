सुप्रीम कोर्ट ने देश को बड़े संकट से बचाया, UGC नियमों पर रोक से गदगद हैं बृजभूषण सिंह

संक्षेप: गोंडा से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने समय पर हस्तक्षेप कर पूरे देश को एक बड़े संकट से बचा लिया है। उन्होने कहा कि यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर रोक नहीं लगाई जाती, तो यह मामला पूरे देश में एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता था।

यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए रोक के आदेश से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह गदगद हैं। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को देश के हित में बताया है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने समय पर हस्तक्षेप कर पूरे देश को एक बड़े संकट से बचा लिया है। उन्होने कहा कि यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर रोक नहीं लगाई जाती, तो यह मामला पूरे देश में एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता था। उन्होंने अदालत के फैसले को स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि यह निर्णय सामाजिक शांति बनाए रखने में अहम साबित हुआ है।

उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूजीसी के नए कानून से देश का सामाजिक ताना-बाना बिगड़ने की आशंका थी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसे नियम बिना व्यापक विमर्श के लागू करना समाज के लिए नुकसानदायक हो सकता था। वर्तमान कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह के पिता बृजभूषण शरण सिंह ने दोहराया कि उच्चतम न्यायालय ने यूजीसी नियमों पर रोक लगाकर देश को संभावित अशांति और विभाजन से बचा लिया है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर देशवासियों का भरोसा कायम है और यह फैसला उसी भरोसे को मजबूत करता है।

वहीं दूसरी ओर गोंडा सदर से भाजपा विधायक और करण भूषण सिंह के बड़े भाई प्रतीक भूषण सिंह ने भी फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यूजीसी के नए नियमों पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि जाति से जुड़े नियम अस्पष्ट हैं और उनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इससे पूर्व, बृजभूषण शरण सिंह ने इस कानून को समाज में कटुता पैदा करने वाला बताते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की थी।