विधायक के खिलाफ FIR के लिए थाने का घेराव, सपा की महिला पार्षद के समर्थन में उतरे लोग

विधायक के खिलाफ FIR के लिए थाने का घेराव, सपा की महिला पार्षद के समर्थन में उतरे लोग

संक्षेप:

विधायक द्वारा बाउंड्री बनाए जाने के बाद सैकड़ों परिवारों की जलनिकासी बंद हो गई। इलाके में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी रास्ते से पानी निकलने के कारण यहां नाली निर्माण की मांग की जा रही थी, लेकिन दबंगई के बल पर विधायक ने पूरी जमीन घेर ली, जिससे हालात बद से बदतर हो गए।

Feb 08, 2026 06:10 pm ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
लखनऊ में नगर निगम की सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे को लेकर गाजीपुर जिले के एक विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग ने तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी की पार्षद ममता रावत के नेतृत्व में रविवार को सैकड़ों समर्थकों ने बीबीडी थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विधायक और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। सपा समर्थक पार्षद ममता रावत के खिलाफ विधायक की ओर से की गई अभद्र टिप्पणी से नाराज थे। विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए।

सरकारी चकमार्ग पर बाउंड्री वॉल, जलनिकासी पूरी तरह ठप

आरोप है कि विधायक ने ग्राम भैसोरा स्थित गंगोत्री विहार फेज-2 में नगर निगम की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बाउंड्रीवॉल का निर्माण करा लिया। यह जमीन सरकारी अभिलेखों में चकमार्ग के रूप में दर्ज है, जहां से वर्षों से गांव का पानी निकलता रहा है। विधायक द्वारा बाउंड्री बनाए जाने के बाद क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों की जलनिकासी बंद हो गई है और इलाके में लगातार जलभराव की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी रास्ते से पानी निकलने के कारण यहां नाली निर्माण की मांग की जा रही थी, लेकिन दबंगई के बल पर विधायक ने पूरी जमीन घेर ली, जिससे हालात बद से बदतर हो गए।

नगर निगम की टीम पहुंची तो भड़के विधायक

पार्षद ममता रावत की शिकायत पर शुक्रवार को नगर आयुक्त के निर्देश पर लेखपाल सुभाष कौशल और नगर निगम का दस्ता अतिक्रमण हटाने मौके पर पहुंचा था। इसी दौरान विधायक ने कथित तौर पर फोन पर लेखपाल और पार्षद ममता रावत के साथ गाली-गलौज की। इस बातचीत का ऑडियो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और गंभीर हो गया।

एफआईआर के लिए दी तहरीर

पार्षद ममता रावत ने शनिवार को बीबीडी थाने पहुंचकर विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी थी, लेकिन रविवार तक पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। इससे नाराज होकर समाजवादी पार्टी और पार्षद के समर्थक थाने पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया।

पार्षद के पति बोले- सत्ता पक्ष का होने के नाते नहीं हो रही कार्रवाई

प्रदर्शन के दौरान पार्षद के पति गौतम रावत ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधायक खुलेआम एक निर्वाचित महिला पार्षद को भद्दी-भद्दी गालियां दे रहा है, सब कुछ वीडियो और ऑडियो में साफ है, इसके बावजूद पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष का विधायक होने के कारण पुलिस दबाव में काम कर रही है।

8000 वर्ग फुट सरकारी चकमार्ग पर कब्जे का दावा

नगर निगम के दस्तावेजों के अनुसार, खसरा संख्या 1041, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 0.082 हेक्टेयर यानी करीब 8000 वर्ग फुट है, सरकारी रिकॉर्ड में चकमार्ग के रूप में दर्ज है। इसी जमीन पर विधायक द्वारा अवैध निर्माण कर कब्जा किए जाने का आरोप है। शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा था।

अब सवालों के घेरे में पुलिस और नगर निगम प्रशासन

पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकारी दस्तावेज, नगर निगम की कार्रवाई और वायरल ऑडियो-वीडियो सब कुछ सामने है, तो फिर विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों? प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

नगर निगम ने साधी चुप्पी

उधर इस मामले में अब नगर निगम ने भी चुप्पी साध ली है। इस संवाददाता ने नगर निगम के तहसीलदार अरविंद पाण्डेय और अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव से फोन पर बात करने का प्रयास किया लेकिन इन दोनों अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया। प्रकरण में नगर निगम के अधिकारी जवाब देने से कतरा रहे हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

