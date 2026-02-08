विधायक के खिलाफ FIR के लिए थाने का घेराव, सपा की महिला पार्षद के समर्थन में उतरे लोग

संक्षेप: विधायक द्वारा बाउंड्री बनाए जाने के बाद सैकड़ों परिवारों की जलनिकासी बंद हो गई। इलाके में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी रास्ते से पानी निकलने के कारण यहां नाली निर्माण की मांग की जा रही थी, लेकिन दबंगई के बल पर विधायक ने पूरी जमीन घेर ली, जिससे हालात बद से बदतर हो गए।

लखनऊ में नगर निगम की सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जे को लेकर गाजीपुर जिले के एक विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग ने तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी की पार्षद ममता रावत के नेतृत्व में रविवार को सैकड़ों समर्थकों ने बीबीडी थाने का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विधायक और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। सपा समर्थक पार्षद ममता रावत के खिलाफ विधायक की ओर से की गई अभद्र टिप्पणी से नाराज थे। विधायक के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सरकारी चकमार्ग पर बाउंड्री वॉल, जलनिकासी पूरी तरह ठप आरोप है कि विधायक ने ग्राम भैसोरा स्थित गंगोत्री विहार फेज-2 में नगर निगम की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बाउंड्रीवॉल का निर्माण करा लिया। यह जमीन सरकारी अभिलेखों में चकमार्ग के रूप में दर्ज है, जहां से वर्षों से गांव का पानी निकलता रहा है। विधायक द्वारा बाउंड्री बनाए जाने के बाद क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों की जलनिकासी बंद हो गई है और इलाके में लगातार जलभराव की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसी रास्ते से पानी निकलने के कारण यहां नाली निर्माण की मांग की जा रही थी, लेकिन दबंगई के बल पर विधायक ने पूरी जमीन घेर ली, जिससे हालात बद से बदतर हो गए।

नगर निगम की टीम पहुंची तो भड़के विधायक पार्षद ममता रावत की शिकायत पर शुक्रवार को नगर आयुक्त के निर्देश पर लेखपाल सुभाष कौशल और नगर निगम का दस्ता अतिक्रमण हटाने मौके पर पहुंचा था। इसी दौरान विधायक ने कथित तौर पर फोन पर लेखपाल और पार्षद ममता रावत के साथ गाली-गलौज की। इस बातचीत का ऑडियो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और गंभीर हो गया।

एफआईआर के लिए दी तहरीर पार्षद ममता रावत ने शनिवार को बीबीडी थाने पहुंचकर विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर दी थी, लेकिन रविवार तक पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। इससे नाराज होकर समाजवादी पार्टी और पार्षद के समर्थक थाने पहुंच गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया।

पार्षद के पति बोले- सत्ता पक्ष का होने के नाते नहीं हो रही कार्रवाई प्रदर्शन के दौरान पार्षद के पति गौतम रावत ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधायक खुलेआम एक निर्वाचित महिला पार्षद को भद्दी-भद्दी गालियां दे रहा है, सब कुछ वीडियो और ऑडियो में साफ है, इसके बावजूद पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष का विधायक होने के कारण पुलिस दबाव में काम कर रही है।

8000 वर्ग फुट सरकारी चकमार्ग पर कब्जे का दावा नगर निगम के दस्तावेजों के अनुसार, खसरा संख्या 1041, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 0.082 हेक्टेयर यानी करीब 8000 वर्ग फुट है, सरकारी रिकॉर्ड में चकमार्ग के रूप में दर्ज है। इसी जमीन पर विधायक द्वारा अवैध निर्माण कर कब्जा किए जाने का आरोप है। शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम को भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा था।

अब सवालों के घेरे में पुलिस और नगर निगम प्रशासन पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकारी दस्तावेज, नगर निगम की कार्रवाई और वायरल ऑडियो-वीडियो सब कुछ सामने है, तो फिर विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों? प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।