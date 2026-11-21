यूपी में सीएचसी के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विवाद, मंच पर ही भिड़े सांसद और विधायक समर्थक
सिद्धार्थनगर में सीएचसी कार्यक्रम के दौरान सांसद और विधायक के समर्थक आपस में भिड़ गए। मंच से हुई नारेबाजी के दोनों ओर से मारपीट शुरू हो गई। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है।
सिद्धार्थनगर, हिन्दुस्तान टीम। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में उस समय विवाद हो गया जब सीएचसी का शिलान्यास कार्यक्रम था। मंच पर सांसद और विधायक के अलावा कई भाजपा नेता भी मौजूद थे। इसी दौरान किसी ने नारेबाजी कर दी। जिसको लेकर सांसद और समर्थकों के बीच मारपीट शुरू हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें क़ई लोग भाजपा नेता के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित भाजपा नेता ने भी वीडियो जारी कर कुछ लोगों का नाम लेकर उनके साथ बेवजह मारपीट करने का आरोप लगाया है। कार्यक्रम के दौरान मंच पर हुई मारपीट की घटना से अफरातफरी मच गई। पुलिस की मौजूदगी में हुई घटना को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।
शनिवार को बढ़नी में पीएचसी का उच्चीकरण कर सीएचसी के निर्माण कार्य का भूमिपूजन व शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित था। शिलान्यास कार्यक्रम में सांसद जगदंबिका पाल भी पहुंचे। मंच पर नारा लगाने को लेकर अचानक सांसद व विधायक के समर्थक के बीच कहा सुनी होने लगा। मंच पर पहले से बैठे क्षेत्रीय सह संयोजक भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के नेता व बढ़नी कस्बा निवासी प्रदीप कमलापुरी से कुछ लोग पहुंच कर मंच पर ही मारपीट करने लगे। पुलिस प्रशासन व अन्य लोगों ने विवाद बढ़ता देख लोगों को शांत कराने लगे।
नारा लगाए जाने के बाद शुरू हुई मारपीट
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लगभग आधा दर्जन की संख्या में लोग प्रदीप कमलापुरी के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा नेता प्रदीप कमलापुरी ने बताया कि वह मंच पर बैठे थे। नारा लगाने के लिए कुछ लोगों ने मेरे साथ मारपीट की और मंच से नीचे उतरने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इस दौरान पुलिस केवल मूकदर्शक बन कर खड़ी रही। शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने कहा कि उन्होंने एसपी को फोन कर भाजपा नेता प्रदीप कमलापुरी जो कि पैर से चोटहिल भी हैं, उनके साथ मारपीट करने वाले को चिह्नित कर केस दर्ज कर उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है। इस बाबत सांसद से सपंर्क का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो पाई।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।