Supply of dirty water in the home area of Union Minister Kirtivardhan Singh, Gonda Mankapur Chairman appeals to DM केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के गृह क्षेत्र मे गंदे पानी की सप्लाई, चेयरमैन ने डीएम से लगाई गुहार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के गृह क्षेत्र मे गोंडा के मनकापुर में गंदे पानी की सप्लाई हो रहा है। मामले में नगर पंचायत चैयरमैन व सभासदों ने डीएम प्रियंका निरंजन से मिलकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और साफ पानी सप्लाई कराने के लिए गुहार लगाई है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 12:24 PM
यूपी के गोंडा जिले में मनकापुर नगर पंचायत के मोहल्ला शास्त्री नगर में महीनों से पेयजल की टोटियों से गंदा पानी आने के मामले में नगर पंचायत चैयरमैन व सभासदों ने डीएम प्रियंका निरंजन से मिलकर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। साथ ही मोहल्ले के लोगों को साफ पेयजल मुहैया कराने की मांग की है। नगर पंचायत मनकापुर केन्द्रीय वन और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह का गृह क्षेत्र है।

मंत्री के घर के पास बसे मनकापुर के शास्त्री नगर व गांधीनगर में महीनों से लोग साफ पानी के लिए तरस रहे है। परेशान लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नल की टोटियों से पेयजल की जगह गंदे नाले का पानी, कचरा आ रहा है। इसके बाद भी जल निगम व नगर पंचायत अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया। थकहार कर हिम्मत करके मोहल्ले के बृजेश कौशल,सोनू गुप्ता ,अरूण कुमार पटवा ने डीएम से सम्पूर्ण समाधान दिवस में शिकायत की। इसके बाद भी तीन चार बाद भी जलनिगम, नगर पंचायत का कोई अधिकारी इस समास्या का समाधान करने मौके पर नहीं पहुंचा। पूर्व सभासद भगवत शरण गुप्ता का कहना है कि पानी के लिए मोहल्ले के लोग तरस रहे हैं। उन्हें पीने का पानी नहीं मिल रहा है।

उधर, नगर पंचायत अध्यक्ष दुर्गेश कुमार सोनी उर्फ बब्लू सोनी तथा सभासद शास्त्रीनगर वैभव सिंह बुधवार को डीएम प्रियंका निरंजन से मिले। इस विकट समस्या के बारे में उन्हें शिकायती पत्र सौंपा। इसमें मोहल्ले वासियों को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने की मांग की है। डीएम को दिए पत्र में लिखा है कि नगर पंचायत में लगभग एक वर्ष से जलनिगम पाइप लाइन डालने का कार्य कर रहा है जो अभी तक अधूरा पड़ा है। कई बार कहने के बावजूद जल निगम के ठेकेदार तथा अधिकारी तरह तरह के बहाने बनाते है़। वहीं पुरानी पाइप लाइन में कुछ नये कनेक्शन जुड जाने से पानी का प्रेशर बहुत कम हो गया है। जगह जगह से जलनिगम की पाइप लाइन खुदाई करते समय पुरानी पाइप लाइन में जगह जगह लीकेज हो गया है। जिससे लोगों के घरों में यदि पानी जाता भी है तो गंदा पानी जा रहा है जो पीने लायक नहीं है। जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है।

इस संबध में अधिशासी अधिकारी रागिनी वर्मा ने बताया कि जलनिगम के जेई को बलरामपुर से बुलाया गया है। वहीं एसडीएम अवनीश त्रिपाठी ने कहा कि समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराया जायेगा।

