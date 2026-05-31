निगरानी अदालतें आदतन मामलों को ट्रायल कोर्ट वापस न भेजें, हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश
हाईकोर्ट ने कहा कि मामले को वापस भेजना (रिमांड) अपवाद होना चाहिए, न कि कोई नियमित नियम। कोर्ट ने कहा कि जब पुनरीक्षण अदालतों के पास पर्याप्त रिकॉर्ड उपलब्ध हों तो उनका यह कानूनी कर्तव्य है कि वे मामले का निर्णायक निपटारा करें, न कि यांत्रिक रूप से मामले को वापस भेजकर मुकदमे को लंबा खींचें।
Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि पुनरीक्षण (निगरानी) अदालतों द्वारा बिना किसी ठोस कानूनी कारण के मामलों को बार-बार सुनवाई के लिए वापस ट्रायल कोर्ट में भेजना गलत परंपरा है। कोर्ट ने कहा कि मामले को वापस भेजना (रिमांड) अपवाद होना चाहिए, न कि कोई नियमित नियम। कोर्ट ने कहा कि जब पुनरीक्षण अदालतों के पास पर्याप्त रिकॉर्ड उपलब्ध हों तो उनका यह कानूनी कर्तव्य है कि वे मामले का निर्णायक निपटारा करें, न कि यांत्रिक रूप से मामले को वापस भेजकर मुकदमे को लंबा खींचें। हाईकोर्ट ने न्याय शास्त्र के स्थापित सिद्धांत को दोहराते हुए कहा कि बार-बार के रिमांड से मुकदमेबाजी कभी खत्म नहीं होती, जिससे जनता का न्याय प्रणाली पर से विश्वास उठता है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने मथुरा के कुंदन सिंह व उनके जैसे दस मामलों में एकसाथ सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिला जजों को इस आदेश का पालन करने और न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान को इस विषय पर न्यायिक अधिकारियों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने का निर्देश दिया है।
न्यायिक जिम्मेदारी से बचना और मामलों का अंतहीन चक्र
हाईकोर्ट ने कहा कि जब पुनरीक्षण अदालत ने पूरे रिकॉर्ड देख लिए थे और दोनों पक्षों को सुन लिया था तो उसे खुद अंतिम फैसला सुनाना चाहिए था। मामले को वापस ट्रायल कोर्ट में भेजना न्यायिक जिम्मेदारी से बचने या हिचकिचाहट को दर्शाता है। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालतें अक्सर आदेशों को आदतन रद्द कर देती हैं और ट्रायल कोर्ट को नया आदेश करने को कहती हैं। ट्रायल कोर्ट फिर वैसा ही आदेश कर देती हैं और यह चक्र चलता रहता है। इससे वादकारियों पर आर्थिक बोझ पड़ता है और अदालतों में मुकदमों का बोझ बढ़ता है।
यह है मुख्य मामला
मथुरा के कुंदन सिंह का कुंदन वाटिका नाम से मैरिज होम है। वहां के सुरक्षाकर्मी ध्रुव सिंह ने उस संपत्ति पर अपना मालिकाना हक जताते हुए कब्जा करने की कोशिश की, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट मथुरा ने शांति भंग की आशंका को देखते हुए संपत्ति को कुर्क कर किसी तीसरे निष्पक्ष पक्ष को सौंपने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ सुरक्षाकर्मी ने अपर सत्र न्यायालय मथुरा में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। अपर सत्र न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर खुद फैसला सुनाने की बजाय सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया और मामले को दोबारा नए सिरे से तय करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया। हाईकोर्ट ने अपर सत्र न्यायालय के इसी रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई और उसके आदेश को पूरी तरह खारिज कर दिया।
कोर्ट ने इससे जुड़े सभी 10 अन्य संबंधित मामलों के रिमांड आदेशों को भी रद्द कर दिया और पुनरीक्षण अदालतों को नए सिरे से खुद फैसला करने का आदेश दिया। साथ ही भविष्य के लिए रजिस्ट्रार अनुपालन को निर्देशित किया कि आदेश की प्रति प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों जजों को तुरंत भेजें, ताकि वे अपने अधीन न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक कर इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं। आदेश की एक कॉपी ज्यूडिशियल ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी भेजकर संस्थान को निर्देश दिया कि रिफ्रेशर प्रोग्राम और कार्यशालाओं के जरिए न्यायिक अधिकारियों को संवेदनशील बनाएं कि रिमांड का अधिकार केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किया जाए।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।