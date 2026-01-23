प्रेमिका के लिए चोर बन गया सुपरवाइजर, आगरा में कर डाली सबसे बड़ी चोरी, 7.70 करोड़ का माल मिला

संक्षेप: आगरा में रोजर शू इंडस्ट्री के सुपरवाइजर ने ही प्रेमिका के लिए आगरा की सबसे बड़ी करोड़ों की चोरी की थी। पुलिस ने इसका शुक्रवार को खुलासा करते हुए 7.70 करोड़ का माल बरामद कराया।

यूपी के आगरा में रोजर शू इंडस्ट्री के सुपरवाइजर ने ही प्रेमिका के लिए आगरा की सबसे बड़ी करोड़ों की चोरी की थी। पुलिस ने इसका शुक्रवार को खुलासा करते हुए 7.70 करोड़ का माल बरामद कराया। इसमें 3.8 किलो सोना, 5.5 किलो चांदी, हीरे के जेवरात और 66 लाख से अधिक नकद मिला। आरोपी, उसके भाई समेत तीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। 18 जनवरी की रात नेशनल हाइवे स्थित रोजर शू इंडस्ट्रीज में पहली मंजिल पर तिजोरी से कैश और जेवरात की चोरी हुई थी। मालिक दीपक बुद्धिराजा ने मुकदमा लिखाया। इसमें कैश और जेवरात की कीमत का खुलासा नहीं किया था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि लाजपत कुंज स्थित घर में जीर्णोद्धार का काम चल रहा है।

पत्नी स्टेला बुद्धिराजा के सोने व हीरे के जेवरात फैक्ट्री के लॉकर में रखे थे। वर्ष 2016 में जेवरात का मूल्यांकन कराया था। उस समय उनकी कीमत 85 लाख रुपये थी। जो वर्तमान में पांच करोड़ से अधिक है। इसके अतिरिक्त सोने की गिन्नियां, चांदी का पूजा का सामान, चांदी के सिक्के और कैश रखा था। सीसीटीवी में एक चोर कैद हुआ। शक के आधार पर पुलिस ने बटेश्वर (बाह) निवासी अनुपम शर्मा को पकड़ा। वह फैक्ट्री में सुपरवाइजर है। उससे पूछताछ हुई तो 66.33 लाख रुपये की बरामदगी हो गई। पुलिस को लगा कि चोरी खुल गई। मालिक ने 54 लाख के आसपास ही नकद बताया था। पुलिस ने जब मालिक दीपक बुद्धिराजा को यह बताया तो वह खुश नहीं थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि जेवरात बहुत कीमती हैं। पुश्तैनी हैं। हर जेवरात से पत्नी की कोई न कोई याद जुड़ी हुई है। उनका बरामद होना बहुत जरूरी है। तमाम प्रयासों के बावजूद जेवरात का पता नहीं चल रहा था।

प्रेमिका को जेल भेजने की बात पर टूट गया प्रेमी सुपरवाइजर पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने एसीपी हरीपर्वत अक्षय महादिक, आईपीएस प्रशिक्षु अभय डागा के नेतृत्व में टीमें बनाईं। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास और एडीसीपी सिटी आदित्य सिंह ने सर्विलांस की कमान संभाली। आरोपित सुपरवाइजर अनुपम शर्मा का गूगल रूट मैप तैयार किया गया। हाईटेक तरीके से छानबीन में पुलिस को उसकी प्रेमिका की जानकारी हुई। प्रेमिका को जेल भेजने की बात सामने आते ही आरोपित टूट गया। सब सही-सही बता दिया। जेवरात आरोपित सुपरवाइजर ने अपने भाई और साथी की मदद से जमीन में दबा दिए थे। पुलिस ने वीडियो रिकार्डिंग करते हुए गड्ढा खुदवाया और जेवरात बरामद किए।