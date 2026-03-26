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यूपी में 498 दरोगा के साथ एसपी ने देखी धुरंधर-2, फिल्म देखकर देश सेवा के जज्बे से लबरेज हुए पुलिसकर्मी

Mar 26, 2026 10:53 pm ISTDinesh Rathour मेरठ
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मेरठ में एसएसपी अविनाश पांडेय की अनोखी पहल ने बाद गुरुवार को दिल्ली रोड स्थित शॉप्रिक्स मॉल में 2023 बैच के 498 उप निरीक्षकों के साथ एसपी अंतरिक्ष जैन ने ‘धुरंधर-2’ देखी।  

यूपी में 498 दरोगा के साथ एसपी ने देखी धुरंधर-2, फिल्म देखकर देश सेवा के जज्बे से लबरेज हुए पुलिसकर्मी

Meerut News: यूपी के मेरठ में एसएसपी अविनाश पांडेय की अनोखी पहल ने बाद गुरुवार को दिल्ली रोड स्थित शॉप्रिक्स मॉल में 2023 बैच के 498 उप निरीक्षकों के साथ एसपी अंतरिक्ष जैन ने ‘धुरंधर-2’ देखी। फिल्म देखकर निकले पुलिसवालों में गजब का उत्साह और देश सेवा के जज्ब से लबरेज नजर आए। फिल्म ‘धुरंधर-2’ में यूपी पुलिस से जुड़ा एक अहम कनेक्शन दिखाया गया है, जिसमें माफिया तंत्र, अपराध जगत की चुनौतियां और एक पूर्व डीजीपी के मजबूत किरदार को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया।

फिल्म में पुलिस की त्वरित निर्णय क्षमता, खुफिया तंत्र की भूमिका और ऑपरेशन प्लानिंग को प्रमुखता दी गई है। यह पहल ‘सिनेमाई ट्रेनिंग’ का हिस्सा है, जिसके जरिए पुलिसकर्मियों को वास्तविक परिस्थितियों के करीब लाकर उनकी सोच को व्यावहारिक और रणनीतिक बनाने का प्रयास किया गया। इससे पुलिस बल में न केवल पेशेवर दक्षता बढ़ेगी, बल्कि टीमवर्क, नेतृत्व क्षमता और मनोबल को भी मजबूती मिलेगी।

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फिल्म को दिखाने का अपना एक उद्देश्य

इस फिल्म को यूपी पुलिस के दरोगाओं को दिखाने का उद्देश्य खास रह है। अफसरों का मानना है कि यूपी पुलिस के प्रत्येक पुलिसकर्मी को इसे देखना चाहिए ताकि वह पुलिस की जिम्मेदारी, खाकी के महत्व और उसकी समाज में भूमिका को समझ सकें।

फिल्म से यूपी पुलिस का गहरा कनेक्शन

धुरंधर 2 फिल्म से यूपी पुलिस का गहरा कनेक्शन है। इस फिल्म में प्रयागराज के माफिया रहे अतीक अहमद जैसा किरदार है। फिल्म में उसे अतिफ अहमद नाम दिया गया है। इसके अलावा यूपी के पूर्व डीजीपी का भी इस फिल्म में मजबूत किरदार दिखाया गया है।

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बदला बदला नजर आया शॉप्रिक्स मॉल

आमतौर पर शॉप्रिक्स मॉल के बाहर लोगों का जमावड़ा देखने को मिलता है, लेकिन पुलिसकर्मी आज खुद फिल्म देखने आ रहे थे तो हालात बदले बदले नजर आए। 2023 बैच के उप निरीक्षक वहां पहुंचते रहे और उनको सिटिंग अरेंजमेंट के साथ हाल में बैठाया गया।

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इन्होंने कहा

दरोगा सरविंद यादव ने बताया की फिल्म में इंटेलिजेंस की भूमिका ने काफी प्रभावित किया है। उनके ऑपरेशंस के बारे में जानकारी मिली जो काफी हैरान करने वाली थी। दरोगा भावना चौधरी ने कहा कि यह फिल्म सभी को इंस्पायर करने वाली है। हर व्यक्ति को यह फिल्म देखनी चाहिए। देश के लिहाज से यह फिल्म बनाई गई है। इस मामले में एसएसपी अविनाश पांडेय ने बताया, फीडबैक से चीजें हमेशा अच्छी होती हैं, कोई भी मीटिंग होती है उसके बाद ब्रीफिंग की जाती है। कॉमन प्लेटफार्म की उपनिरीक्षकों ने मांग की थी। ताकि फीडबैक लेकर पुलिसिंग से जुड़ी चीजों को समझाया जा सके। इसलिए संयुक्त रूप से यह फिल्म दिखाई गई।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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