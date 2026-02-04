Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newssuperintendent and deputy jailer of Banda jail have also been suspended; Yogi government action in the Ravi Kana release
जेल के अधीक्षक और डिप्टी जेलर भी सस्पेंड, योगी सरकार ने इस मामले में लिया ऐक्शन

जेल के अधीक्षक और डिप्टी जेलर भी सस्पेंड, योगी सरकार ने इस मामले में लिया ऐक्शन

संक्षेप:

योगी सरकार  ने माफिया रवि काना की रिहाई के मामले में बांदा जेल के अधीक्षक और डिप्टी जेलर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। एक दिन पहले ही इस मामले में जेल अधीक्षक व जेलर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी।

Feb 04, 2026 09:19 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी की योगी सरकार ने माफिया रवि काना की रिहाई के मामले में बांदा जेल के अधीक्षक अनिल कुमार गौतम और डिप्टी जेलर निर्भय सिंह को भी निलम्बित कर दिया गया है। एक दिन पहले ही इस मामले में जेल अधीक्षक व जेलर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इसके बाद ही निलम्बन की यह कार्रवाई की गई। इस मामले में जेलर विक्रम सिंह को पहले ही निलम्बित कर दिया गया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

माफिया रवि काना को वर्ष 2024, अगस्त में बांदा जेल में बंद किया गया था। पिछले महीने जेल प्रशासन ने उसकी रिहाई कर दी। इस रिहाई को लेकर कोर्ट ने सवाल उठा दिए थे, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। कोर्ट ने कहा कि वारंट बी जारी होने के बाद भी रवि काना की रिहाई कैसे कर दी गई। इस पर ही डिप्टी जेलर को निलम्बित कर दिया गया था। इस मामले में कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही थी।

ये भी पढ़ें:यूपी में 261 सड़कें चमकेंगी, योगी सरकार ने दी मंजूरी; लोगों का सफर आसान होगा

विभागीय जांच के लिए भी कहा गया

इस पर ही मंगलवार को जेल चौकी प्रभारी अनुराग पांडेय की तहरीर पर जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम और निलम्बित चल रहे जेलर विक्रम सिंह यादव और अन्य कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। इस कार्रवाई के बाद ही डीजी जेल पीसी मीना ने बांदा जेल के अधीक्षक अनिल कुमार और डिप्टी जेलर निर्भय सिंह के निलम्बन का आदेश भी जारी कर दिया। इनके खिलाफ विभागीय जांच के लिए भी कहा गया है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Banda News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |