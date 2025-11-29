सुनो ऐ बूढ़ा...इतने जूते लगाएंगे, शक्ल भूल जाओगी; महिला दरोगा के बिगड़े बोल, हो गई कार्रवाई
सुनो ऐ बूढ़ा..सुनो मेरी बात..इतने लगाएंगे जूते कि शक्ल भूल जाओगी तुम.... तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है हम। यह बिगड़े बोल महिला दरोगा के हैं। एक मुकदमे का नोटिस तामिल कराने डकौली गांव पहुंचीं दरोगा ने वृद्धा को धमकाते हुए यह बातें कहीं।
सुनो ऐ बूढ़ा..सुनो मेरी बात..इतने लगाएंगे जूते कि शक्ल भूल जाओगी तुम.... तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है हम। यह बिगड़े बोल महिला दरोगा के हैं। एक मुकदमे का नोटिस तामिल कराने डकौली गांव पहुंचीं दरोगा ने वृद्धा को धमकाते हुए यह बातें कहीं। शनिवार को इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मामला एसपी पर पहुंचा तो उन्होंने महिला दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया।शनिवार को सोशल मीडिया पर 1.17 मिनट का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें सदर कोतवाली में तैनात दरोगा उमा अग्रवाल शुक्रवार को डकौली गांव में मुकदमे का नोटिस तामीला कराने के दौरान एक वृद्ध महिला को धमकाते हुए दिख रही हैं।
वायरल वीडियो में वृद्धा को अपशब्द कहते हुए देखा जा सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि वृद्धा ने सिर्फ अपने मामले की जानकारी जानने की कोशिश की थी तो दरोगा अपना आपा खो बैठीं और वृद्धा पर चिल्लाने लगीं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। मामला उच्चाधिकारियों तक पहुंचा। पुलिस कप्तान जयप्रकाश ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए दरोगा उमा अग्रवाल को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं, डकौली गांव के लोगों ने कहा कि इस तरह की भाषा कतई स्वीकार्य नहीं है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर भी लिखा कि यदि पुलिस कर्मी इस तरह की धमकियां देंगे तो आम जनता न्याय के लिए कहां जाएगी।