न्यू ईयर पर मथुरा में सनी लियोन के नाम पर भड़के साधु-संत, प्रोग्राम रद्द

संक्षेप:

अब आयोजकों ने इसे रद्द करने की घोषणा करते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का हवाला दिया है। कहा है कि साधु-संतों और धार्मिक संगठनों का ऐसा मानना था कि यह कार्यक्रम पवित्र धार्मिक नगरी के लिए अनुपयुक्त है। इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। इन भावनाओं के मद्देनजर कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया।

Dec 30, 2025 03:29 pm ISTAjay Singh संवाददाता, मथुरा
न्यू ईयर के जश्न के बीच यूपी के मथुरा में एक जनवरी 2026 को सनी लियोन के कार्यक्रम की बात आई तो मथुरा-वृंदावन में साधु-संतों ने विरोध कर दिया। इस संबंध में डीएम को एक ज्ञापन भी दिया गया। साधु-संतों के विरोध को देखते हुए पुलिस-प्रशासन भी सतर्क हो गया था। अब सूचना मिल रही है कि कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। सनी लियोन का कार्यक्रम रद्द होने से वृंदावन मथुरा के साधु संतों ने संतोष जताया है। उन्होंने इसके लिए भगवान कृष्ण को धन्यवाद देते हुए कहा है कि भगवान नहीं चाहते थे कि ये कार्यक्रम हो।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए साल के पहले दिन यानी एक जनवरी को मथुरा में होने वाले सनी लियोन के कार्यक्रम की जानकारी जैसे ही संतों को मिली तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब आयोजकों ने इसे रद्द करने की घोषणा करते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि साधु-संतों और धार्मिक संगठनों का ऐसा मानना था कि यह कार्यक्रम पवित्र धार्मिक नगरी के लिए अनुपयुक्त है और इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। संत समुदाय की इन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है।

न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम के आयोजनकर्ता ने प्रोग्राम रद्द करने की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि बृजवासियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक जनवरी 2026 को होने वाले कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया है।

उन्होंने यह आश्वासन भी दिया है कि भविष्य में भी इस तरह का कोई काम नहीं किया जाएगा जिससे बृजवासियों की भावनाएं आहत हों। आयोजन का विरोध कर रहे दिनेश फलाहारी महाराज, गिर्राज वाल्मीकि और अश्वनी कृष्ण जी महाराज ने कहा कि कार्यक्रम का विरोध किया गया जिससे यह रद्द हो गया। ऐसे कार्यक्रम ब्रज की मार्यादा के अनुरूप नहीं हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को धन्यवाद भी दिया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
