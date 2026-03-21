गर्मी की छुट्टियों को लेकर अभी से मची रिजर्वेशन की होड़, कई ट्रेनों में नो-रूम

15 मई से अधिकतर स्कूलों में छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। इसी को लेकर ट्रेनों में सीट को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। इसके पहले लोग दिवाली, छठ और होली पर भी काफी परेशान हुए थे। दिवाली और छठ पर भी घर जाने के लिए बहुत से लोगों को ट्रेन का टिकट नहीं मिल पाया था।

Railway Reservation: अभी शादियों-होली की भीड़ कम ही हुई थी कि गर्मी की छुट्टियों में यात्रा की मारामारी शुरू हो गई है। दो महीने बाद के लिए आरक्षण खुलते ही दिल्ली, मुम्बई और पुणे की सभी ट्रेनें पूरी तरह से पैक हो गईं। किसी में वेटिंग 100 के पार चला गया ता किसी में नो-रूम हो गया। दरअसल 15 मई से अधिकतर स्कूलों में छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। इसी को लेकर ट्रेनों में सीट को लेकर मारामारी शुरू हो गई है। शाहपुर गीता वाटिका के पास रहने वाले शिवम बताते हैं कि बच्चों की छुट्टी 15 मई से लग रही है। इस बार परिवार के साथ नैनीताल जाने का प्लान है लेकिन किसी भी ट्रेन में सीट नहीं है। आगामी 15 अप्रैल से लेकर 17 मई तक दिल्ली, मुम्बई, पुणे और उत्तराखण्ड की तरफ जाने वाली किसी भी ट्रेन में सीट नहीं है। इस बीच रेलवे ने संकेत दिया है कि यात्रियों को राहत देने के लिए स्पेशल ट्रेनों से राह निकाली जाएगी।

इसके पहले लोग दिवाली, छठ और होली पर भी काफी परेशान हुए थे। दिवाली और छठ पर भी घर जाने के लिए बहुत से लोगों को ट्रेन का टिकट नहीं मिल पाया था। लोग जैसे-तैसे घर पहुंचे तो उन्हें वापसी का टिकट बुक कराने में समस्या आई थी। ऐसे में बहुत से लोग होली पर समस्या न हो इसके लिए पहले से ही टिकट बुक कराना चाहते थे लेकिन रिजर्वेशन खुलते ही एक घंटे के अंदर ही ट्रेन की सभी सीटों पर टिकट बुक हो गए। अब लोगों को लंबी वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है।

इन ट्रेनों में जगह नहीं -नई दिल्ली-गोरखपुर-सहरसा वैशाली एक्सप्रेस 15 अप्रैल से 17 मई

-भटिण्डा-गोरखपुर गोरखधाम एक्सप्रेस 21 मार्च से 18 मई

-नई दिल्ली-गोरखपुर-दरभंगा सम्पर्कक्रांति एक्सप्रेस 21 मार्च से वेटिंग

मुम्बई-गोरखपुर समर स्पेशल एक अप्रैल से यात्रियों की सुविधा के लिए 01079/01080 मुम्बई-गोरखपुर समर स्पेशल का संचलन 30 फेरों में किया जाएगा। यह जानकारी सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने दी है। 01079 मुम्बई-गोरखपुर स्पेशल 01 से 30 अप्रैल, 2026 तक मुम्बई से प्रतिदिन रात 10.30 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन सुबह 10.00 बजे पहुंचेगी। वापसी यात्रा में 01080 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुम्बई) स्पेशल 02 अप्रैल से 01 मई तक गोरखपुर से प्रतिदिन दोपहर 2.30 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन देर रात 12.40 बजे मुम्बई पहुंचेगी। इस ट्रेन में कुल 22 कोच लगाए जाएंगे।