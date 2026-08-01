Sultanpur News: युवक ने गोमती नदी में लगाई छलांग, तलाश में जुटे गोताखोर
Sultanpur News: कुड़वार में गोमती नदी पुल से एक युवक ने छलांग लगाई। सूचना पर पुलिस ने खोज अभियान शुरू किया, लेकिन युवक का कोई सुराग नहीं मिला। पुल पर चप्पल मिली है, जिससे आशंका जताई गई है कि युवक वहीं से कूदा। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर पहचान स्थापित करने की कोशिश कर रही है।
Sultanpur News: कुड़वार, संवाददाता कुड़वार थाना क्षेत्र स्थित गोमती नदी पुल से शनिवार दोपहर बाद एक अज्ञात नदी में छलांग लगा दी। सूचना मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी। पुल पर एक जोड़ी चप्पल मिलने के बाद आशंका जताई जा रही है कि युवक ने वहीं से नदी में छलांग लगाई होगी।नदी में कूदे युवक की तलाश के लिए पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों नदी में उतारकर युवक की तलाश शुरू कर दी है। देर शाम तक चले खोज अभियान के बावजूद युवक का कोई सुराग नहीं लग सका।
पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर उसकी पहचान करने का प्रयास कर रही है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक यह स्पष्ट नहीं हो सका था कि नदी में छलांग लगाने वाला व्यक्ति कौन था और वह किस क्षेत्र का रहने वाला है। नदी के किनारे जानवर चरा रहे चरवाहों ने युवक को छलांग लगाते हुए देखा। इसी दौरान बल्दीराय क्षेत्र से लौट रहीं पुलिस अधीक्षक चारु निगम ने भी गोमती पुल पर रुककर घटना की जानकारी ली। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को खोज अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही स्थानीय गोताखोरों के अलावा एसडीआरएफ को भी सूचना देकर बुलाने और आधुनिक संसाधनों की मदद से नदी में व्यापक तलाश अभियान चलाने के निर्देश दिए। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है।
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