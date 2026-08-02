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Sultanpur News: बाजार से घर लौट रहे युवक पर हमला, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: बल्दीराय थाना क्षेत्र में चार बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला किया। आरोपियों ने लाठी-डंडों से पीटकर गंभीर चोटें पहुंचाईं और कट्टे से जान से मारने की धमकी दी। युवक ने भागकर जान बचाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू की है।

Sultanpur News: बाजार से घर लौट रहे युवक पर हमला, केस दर्ज

Sultanpur News: बल्दीराय, संवाददाता। बल्दीराय थाना क्षेत्र में घर लौट रहे युवक पर चार बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि रास्ता रोककर लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई की गई और कट्टे से गोली मारने की धमकी दी गई। ग्रामीणों के पहुंचने की आहट मिलते ही आरोपी स्कूटी और डंडे मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम पंचायत आलामऊ निवासी सुनील कुमार पांडेय के मुताबिक, शनिवार की रात वे बल्दीराय बाजार से घर लौट रहे थे। बल्दीराय थाना क्षेत्र के पटैला बाग स्थित पानी की टंकी के पास पहले से घात लगाए बैठे चार युवक एक बाइक और स्कूटी से पहुंचे और उनका रास्ता रोक लिया।

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आरोप है कि हमलावरों ने लाठी-डंडों से हमला कर सिर और दाहिने हाथ में गंभीर चोटें पहुंचाईं और जान से मारने की धमकी दी। जान का खतरा देख वह बाइक छोड़कर गांव की ओर भागे। थानाध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया कि चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

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