Sultanpur News: पुरानी रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला, चाकू और कड़े से हमले का आरोप
Sultanpur News: सुलतानपुर के लम्भुआ क्षेत्र के मदनपुर पनियार गांव में एक युवक पर पुरानी रंजिश के चलते जानलेवा हमला किया गया। घायल सत्यसेन गौतम (40 वर्ष) को ग्रामीणों ने इलाज के लिए सीएचसी लंभुआ पहुंचाया। परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है और मामले में तहरीर दी है।
Sultanpur News: लंभुआ, (सुलतानपुर), संवाददाता। सुलतानपुर जनपद के लम्भुआ कोतवाली क्षेत्र के मदनपुर पनियार गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। ग्रामीणों की मदद से घायल युवक को उपचार के लिए सीएचसी लंभुआ लाया गया।जबकि परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। घायल सत्यसेन गौतम (40 वर्ष) निवासी मदनपुर पनियार ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते उस पर चाकू और लोहे के कड़े से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के पिता राम किशुन ने बताया कि हमला परिवार के ही एक सदस्य ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर किया।
उन्होंने इसे सुनियोजित हमला बताते हुए आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है।मामले में घायल के दादा ने अपने नाती सहित कई लोगों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है।राम किशुन ने बताया कि छुड़ाने पहुंचे उन्हें भी घर में घुसकर मारा पीटा गया है।
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