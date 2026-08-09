Sultanpur News: बाजार से घर जा रहे युवक को मनबढ़ युवकों ने जमकर पीटा
Sultanpur News: सुलतानपुर में लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के अर्जुनपुर रोड पर युवक विपुल सिंह के साथ मनबढ़ युवकों ने मारपीट की। विपुल गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने कार्रवाई की मांग करते हुए तहरीर ली है। आरोपी घटना के बाद फरार हो गए हैं।
Sultanpur News: लंभुआ, सुलतानपुर, संवादादाता। सुलतानपुर के लम्भुआ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अर्जुनपुर रोड पर पेट्रोल पंप के पास बाजार से घर जा रहे युवक के साथ मनबढ़ युवकों ने जमकर मारपीट की और गाली-गलौज की। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। लम्भुआ कोतवाली क्षेत्र के अर्जुनपुर रोड पर स्थित स्टेशन के समीप पेट्रोल पंप का है। पीड़ित विपुल सिंह पुत्र सुनील सिंह निवासी ग्राम जखनी कला थाना लम्भुआ जनपद सुलतानपुर ने बताया कि वह अपने साथी सूरज पुत्र स्व. राजबहादुर सिंह के साथ अपनी गाड़ी में बैठे थे। तभी पहले से घात लगाए 3-4 युवकों ने विपुल सिंह को लाठी-डंडे से बेरहमी से मारा-पीटा, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।
घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
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