Sultanpur News: सर्पदंश से महिला की मौत,परिवार में मचा कोहराम
Sultanpur News: लम्भुआ, सुलतानपुर। कोतवाली क्षेत्र के भगौतीपुर गांव में मंगलवार देर शाम सर्प दंश की शिकार
Sultanpur News: लम्भुआ, सुलतानपुर। कोतवाली क्षेत्र के भगौतीपुर गांव में मंगलवार देर शाम सर्प दंश की शिकार महिला की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत से उसके परिवार और गांव में शोक फैला है। सांप के काटने से मृत महिला भगनी देवी (53) भगौतीपुर गांव निवासी राजाराम की पत्नी थी। वह मंगवार की शाम को घर में रखे बखारी से गेहूं निकाल रही थीं। इसी दौरान बखारी के नीचे छिपे सांप ने उन्हें काट लिया। सांप काटने के बाद महिला बेहोश हो गईं। परिजन उपचार के लिए महिला को तुरंत अस्पताल लेकर गए। लेकिन रास्ते में ही महिला की मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलने पर लम्भुआ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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