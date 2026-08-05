Sultanpur News: जहरीले जंतु के काटने से महिला की मौत
Sultanpur News: सोहगौली गांव में बुधवार सुबह, केश कुमारी नाम की 50 वर्षीय महिला को एक जहरीले जन्तु ने काट लिया। परिजन उन्हें जिला मेडिकल коллед में ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतका के पीछे दो अविवाहित पुत्र और तीन विवाहित पुत्रियां हैं। घटना से गांव में शोक की लहर है।
Sultanpur News: कुड़वार, संवाददाता स्थानीय थाना क्षेत्र के सोहगौली गांव में बुधवार सुबह पशुओं को चारा देने गई एक महिला की जहरीले जंतु के काटने से मौत हो गई। गंभीर हालत में परिजन उन्हें जिला मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।सोहगौली गांव निवासी केश कुमारी (50) पत्नी रामकरन यादव प्रतिदिन की भांति सुबह पशुओं को चारा देने गई थीं। इसी दौरान उन्हें किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। कुछ ही देर में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजन तत्काल उन्हें उपचार के लिए जिला मेडिकल कॉलेज ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
परिजन शव को लेकर वापस घर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका अपने पीछे दो अविवाहित पुत्र अमित यादव और राम विशाल यादव तथा तीन विवाहित पुत्रियां राजकुमारी, लालजी और कमला को छोड़ गई हैं। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। राजस्व निरीक्षक शिव प्रसाद ने बताया कि मामले की सूचना मिल गई है। क्षेत्रीय लेखपाल से रिपोर्ट तलब की गई है, ताकि शासन से मिलने वाली अनुमन्य आर्थिक सहायता की कार्रवाई कराई जा सके। प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
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