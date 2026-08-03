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Sultanpur News: दरवाजे से वाहन ले जाने पर पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: कादीपुर में बारिश के मौसम में दरवाजे पर चार पहिया वाहन की अनुमति को लेकर विवाद के चलते एक महिला, शिल्पा वर्मा, पर आरोपियों ने जानलेवा हमला किया। शिल्पा को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। ये घटना स्थानीय क्षेत्र में हुई।

Sultanpur News: दरवाजे से वाहन ले जाने पर पीटा

Sultanpur News: कादीपुर। बरसात सीजन में दरवाजे पर चार पहिया वाहन ले जाने पर हुए विवाद में आरोपियों ने एक महिला को मारा पीटा। जिससे उसे काफी चोट आई। कोतवाली क्षेत्र के टैनी हसनपुर की शिल्पा वर्मा पत्नी जिलाजीत वर्मा का आरोप है कि शनिवार को आरोपी निजी चार पहिया वाहन उनके दरवाजे पर लेकर चले आए। बरसात का सीजन होने के कारण दरवाजे पर कीचड़ फैल गया। आपत्ति करने पर आरोपियों ने गाली गलौज देते हुए लाठी डंडे से मारापीटा। जिससे शिल्पा को काफी चोट आईं। कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की दी गई तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही चिंटू एवं मिंटू के विरुद्ध केस दर्ज किया है।

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