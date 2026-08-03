Sultanpur News: दरवाजे से वाहन ले जाने पर पीटा
Sultanpur News: कादीपुर में बारिश के मौसम में दरवाजे पर चार पहिया वाहन की अनुमति को लेकर विवाद के चलते एक महिला, शिल्पा वर्मा, पर आरोपियों ने जानलेवा हमला किया। शिल्पा को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। ये घटना स्थानीय क्षेत्र में हुई।
Sultanpur News: कादीपुर। बरसात सीजन में दरवाजे पर चार पहिया वाहन ले जाने पर हुए विवाद में आरोपियों ने एक महिला को मारा पीटा। जिससे उसे काफी चोट आई। कोतवाली क्षेत्र के टैनी हसनपुर की शिल्पा वर्मा पत्नी जिलाजीत वर्मा का आरोप है कि शनिवार को आरोपी निजी चार पहिया वाहन उनके दरवाजे पर लेकर चले आए। बरसात का सीजन होने के कारण दरवाजे पर कीचड़ फैल गया। आपत्ति करने पर आरोपियों ने गाली गलौज देते हुए लाठी डंडे से मारापीटा। जिससे शिल्पा को काफी चोट आईं। कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की दी गई तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही चिंटू एवं मिंटू के विरुद्ध केस दर्ज किया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।