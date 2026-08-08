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Sultanpur News: गोवंश को मृत दिखाने का आरोप, जांच की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: एक महिला ने जिलाधिकारी से शिकायत की है कि उसे गोवंश सुपुर्दगी के तहत मिले पशु के लिए 25,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। महिला का आरोप है कि एक गोवंश की मृत्यु को अभिलेखों में दिखाया गया है जबकि दूसरा जिंदा है, हालाँकि उसे भरण-पोषण की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

Sultanpur News: गोवंश को मृत दिखाने का आरोप, जांच की मांग

Sultanpur News: सुलतानपुर, संवाददाता। गोवंश सुपुर्दगी के तहत मिले पशु को अभिलेखों में मृत दिखाकर रुपये मांगने का आरोप लगाते हुए बेरामारूफपुर गांव की महिला ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। गांव निवासी सुदामा देवी पत्नी बसंत लाल ने बताया कि उन्होंने अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल से दो गोवंश सुपुर्दगी में लिए थे। इनमें से एक की करीब 15 माह पहले मृत्यु हो गई, जबकि दूसरे गोवंश का वह पालन-पोषण कर रही हैं। आरोप है कि करीब छह माह से भरण-पोषण की धनराशि नहीं मिली है। महिला का आरोप है कि जानकारी करने पर जिम्मेदारों ने गोवंश को अभिलेखों में मृत दिखाए जाने की बात कही और उसे दोबारा जीवित दिखाने के लिए 25 हजार रुपये मांगे।

आरोप यह भी है कि विकास खंड के एक युवक के माध्यम से गोवंश के कान में लगा टैग काटने का प्रयास भी किया गया। पीड़िता द्वारा जिलाधिकारी से मामले की जांच कराकर गोवंश को जीवित दर्ज करने, भरण-पोषण की धनराशि दिलाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि शिकायत मिली है, मामले की जांच की जा रही है।

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