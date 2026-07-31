Sultanpur News: किसानों को नहर से नहीं मिल पा रहा पानी, रोपाई प्रभावित

Sultanpur News: कुड़वार, संवाददाता धान की रोपाई और रोपाई के बाद धान को पानी की बहुत आवश्यकता है। लेकिन औरंगाबाद रजबहा में पानी की रफ्तार बहुत धीमी व किसानों द्वारा जगह-जगह बंधा बनाकर पानी रोकने की वजह से टेल व उसकी माइनरों में पानी पहुंचना टेढ़ी खीर हो गया है। जबकि अधिकारी टेल तक पानी पहुंचाने का दम भर रहे हैं।मालूम हो कि मुसाफिरखाना से निकलकर खैंचिला तक लगभग 31.500 किमी औरंगाबाद रजबहा में धान व गेहूं की सीजन में समय से सुचारू ढंग से पानी नहीं आने से किसानों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। औरंगाबाद रजबहा से कुड़वार क्षेत्र में लगभग दर्जन भर माइनर निकलीं हैं।

जिससे हजारों की संख्या में किसान लाभान्वित होते हैं। इस समय धान की रोपाई व रोपाई के बाद पानी का भराव करना किसानों को अति आवश्यक है। औरंगाबाद रजबहा में पखवाड़े भर पहले पानी छोड़ा गया, लेकिन पानी रास्ते में ही अटका है। जलस्तर कम होने की वजह से पानी 21.817 किमी लगभग धरावां गांव के इर्द-गिर्द पहुंचा है। किसानों द्वारा जगह-जगह बंधा लगाने से पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। विभाग के जेई आलोक कुमार ने बताया कि किसानों द्वारा लगाया गया बंधा को खुलवाया जा रहा है, शीघ्र टेल तक पानी पहुंचाया जायेगा। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या माइनरों में भी पानी पहुंचेगा, तो किसानों का उत्तर यह है कि बहुत मुश्किल है। क्योंकि जलस्तर कम होने की वजह और शील्ट के चलते पानी माइनरों में पहुंचना मुश्किल है। कुड़वार और प्रतापपुर माइनर में तो काफी समय से पानी आता ही नहीं। इस सम्बन्ध में जिपंस प्रतिनिधि राम शंकर यादव ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर किसानों की समस्या के निराकरण करवाने का अनुरोध किया है।