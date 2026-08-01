Sultanpur News: खूंटा गाड़ने का विरोध पड़ा भारी, महिला पर कुल्हाड़ी से हमला
Sultanpur News: दोस्तपुर के लोकनाथपुर बालचंदपट्टी गांव में एक महिला पर खूंटा गाड़ने के विवाद में कुल्हाड़ी से हमला किया गया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद उसे सुल्तानपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने घटना के आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
Sultanpur News: दोस्तपुर, संवाददाता थाना क्षेत्र के लोकनाथपुर बालचंदपट्टी गांव में शनिवार सुबह दीवार से सटाकर खूंटा गाड़ने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विरोध करने पर एक महिला पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल सुल्तानपुर रेफर कर दिया।शनिवार सुबह करीब 10 बजे गांव निवासी आशीष कुमार पशु बांधने के लिए अमरनाथ के मकान की दीवार से सटाकर खूंटा गाड़ रहे थे। इस पर अमरनाथ की पत्नी सिंगारी देवी ने आपत्ति जताई। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई।
आरोप है कि आशीष कुमार की पत्नी निर्मला देवी तथा उनकी पुत्रियां मंजू, प्रियंका और सृष्टि ने सिंगारी देवी की पिटाई कर दी। इसी दौरान आशीष कुमार ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे सिंगारी देवी की नाक पर गंभीर चोट आई। घटना के बाद परिजन घायल महिला को लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। थाना प्रभारी नारदमुनि सिंह ने बताया कि सिंगारी देवी की तहरीर पर आशीष कुमार, निर्मला देवी, मंजू, प्रियंका और सृष्टि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।