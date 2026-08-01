Sultanpur News: दीवार से सटाकर खूंटा गाड़ने का विरोध पड़ा भारी, महिला पर कुल्हाड़ी से हमला

Sultanpur News: दोस्तपुर (सुलतानपुर), संवाददाता। सुलतानपुर जनपद के दोस्तपुर थाना क्षेत्र के लोकनाथपुर बालचंदपट्टी गांव में शनिवार सुबह दीवार से सटाकर खूंटा गाड़ने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विरोध करने पर एक महिला पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल सुल्तानपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 10 बजे गांव निवासी आशीष कुमार पशु बांधने के लिए अमरनाथ के मकान की दीवार से सटाकर खूंटा गाड़ रहे थे। इस पर अमरनाथ की पत्नी सिंगारी देवी ने आपत्ति जताई। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई।आरोप