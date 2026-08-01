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Sultanpur News: दीवार से सटाकर खूंटा गाड़ने का विरोध पड़ा भारी, महिला पर कुल्हाड़ी से हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: दोस्तपुर थाना क्षेत्र के लोकनाथपुर बालचंदपट्टी गांव में दीवार से खूंटा गाड़ने को लेकर हुए विवाद में सिंगारी देवी नामक महिला पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

Sultanpur News: दीवार से सटाकर खूंटा गाड़ने का विरोध पड़ा भारी, महिला पर कुल्हाड़ी से हमला

Sultanpur News: दोस्तपुर (सुलतानपुर), संवाददाता। सुलतानपुर जनपद के दोस्तपुर थाना क्षेत्र के लोकनाथपुर बालचंदपट्टी गांव में शनिवार सुबह दीवार से सटाकर खूंटा गाड़ने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। विरोध करने पर एक महिला पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल सुल्तानपुर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 10 बजे गांव निवासी आशीष कुमार पशु बांधने के लिए अमरनाथ के मकान की दीवार से सटाकर खूंटा गाड़ रहे थे। इस पर अमरनाथ की पत्नी सिंगारी देवी ने आपत्ति जताई। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई।आरोप

है कि आशीष कुमार की पत्नी निर्मला देवी तथा उनकी पुत्रियां मंजू, प्रियंका और सृष्टि ने सिंगारी देवी की पिटाई कर दी। इसी दौरान आशीष कुमार ने कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे सिंगारी देवी की नाक पर गंभीर चोट आई। घटना के बाद परिजन घायल महिला को लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। थाना प्रभारी नारदमुनि सिंह ने बताया कि सिंगारी देवी की तहरीर पर आशीष कुमार, निर्मला देवी, मंजू, प्रियंका और सृष्टि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

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