Sultanpur News: सुलतानपुर फाइल नम्बर 12
Sultanpur News: मारपीट में महिला समेत कई घायलसुलतानपुर फाइल नम्बर 12सुलतानपुर फाइल नम्बर 12सुलतानपुर फाइल नम्बर 12सुलतानपुर फाइल नम्बर 12सुलतानपुर फाइल नम्बर 12सुलतान
Sultanpur News: मारपीट में महिला समेत कई घायल सुलतानपुर, संवाददाता
घटना का विवरण
कोतवाली देहात क्षेत्र के बरुई गांव में पुरानी रंजिश को लेकर हुई मारपीट में एक महिला सहित कई लोग घायल हो गए। पीड़िता ने चार नामजद और करीब 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा darjकार्रवाई की मांग की है।
पीड़िता की शिकायत
बरुई गांव निवासी अमरावती देवी पत्नी स्व. जयकरण निषाद ने कोतवाली देहात में दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि 28 जुलाई की शाम करीब सात बजे वह अपने भाई श्रीनाथ निषाद और पुत्री प्रीति के साथ बरुई स्कूल के तालाब के पास मौजूद थीं। इसी दौरान गांव के विमल, बहादुर, हरीश चंद्र निषाद, पवन तथा करीब 20 अज्ञात लोग वहां पहुंचे और लाठी-डंडों, लोहे की रॉड, ईंट-पत्थरों से हमला कर दिया।
पुलिस कार्रवाई
पीड़िता का आरोप है कि हमलावरों ने परिवार के लोगों के साथ जमकर मारपीट की, जिससे कई लोगों को गंभीर चोटें आईं। साथ ही गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। अमरावती देवी ने पुलिस से आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मेडिकल परीक्षण कराने तथा कठोर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। देहात कोतवाल धर्मवीर सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
सामान्य प्रश्न
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