Sultanpur News: बेटी की विदाई कराने पहुंचे मायके वालों पर हमला

Sultanpur News: सुलतानपुर, संवाददाता ससुराल में बेटी की विदाई कराने पहुंचे पिता और भाइयों पर ससुराल पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से की गई मारपीट में महिला समेत उसके पिता और भाइयों को गंभीर चोटें आईं। हमलावरों ने मायके पक्ष की तीन बाइकों में तोड़फोड़ करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़िता की तहरीर पर शिवगढ़ पुलिस ने पति समेत ससुराल पक्ष के नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।शिवगढ़ थाना क्षेत्र के औझी निवासी सरस्वती पत्नी राजेश कुमार वर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी वर्ष 2018 में राजेश कुमार वर्मा पुत्र भुनाई से हुई थी।

उसके दो बच्चे हैं। महिला के मुताबिक वह इन दिनों अपनी ससुराल में ही रह रही थी। आरोप है कि उसकी विदाई कराने के लिए उसके पिता मनोज कुमार वर्मा, भाई शिवकुमार, अमन कुमार निवासीगण अतरसन मंगलवार को ससुराल पहुंचे थे। इसी दौरान पति राजेश कुमार, ससुर गंगाराम, सास कलावती, ननद मंजू, रामरूप चाचा, रामअभिलाष चाचा, देवर रंजीत समेत अन्य लोगों ने एकजुट होकर मायके पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया। महिला का आरोप है कि हमलावरों ने लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से मारपीट की, जिसमें उसे और उसके मायके वालों को चोटें आईं। इसके अलावा मायके पक्ष की तीन बाइकों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना के बाद पीड़िता ने डायल 112 पर सूचना देकर पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिवगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक परशुराम ओझा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।