Sultanpur News: मंदिर परिसर में गुटखा खाने के विरोध पर जानलेवा हमला, केस दर्ज
Sultanpur News: सुलतानपुर के अहिमाने गांव में काली माता मंदिर के पास गुटखा खाने और ताश खेलने का विरोध करना एक व्यक्ति को महंगा पड़ा। नाराज युवक ने लोहे की रॉड से हमला कर घायल कर दिया। पुलिस ने मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।
Sultanpur News: सुलतानपुर। देहात कोतवाली क्षेत्र के अहिमाने गांव में काली माता मंदिर परिसर में गुटखा खाने और ताश खेलने का विरोध करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। विरोध से नाराज युवक ने अगले दिन मंदिर के पास ही लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने पीड़ित की पत्नी की तहरीर पर हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफआईआर के अनुसार, एक सप्ताह पहले काली माता मंदिर के पास जितेन्द्र वर्मा उर्फ बाबा अपने तीन साथियों के साथ ताश खेल रहा था और गुटखा खाकर थूक रहा था। मंदिर की देखरेख करने वाले रामदेव वर्मा ने इसका विरोध किया, जिसका पीड़ित के पति ने भी समर्थन किया।
इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी। पीड़िता रोशनी वर्मा का आरोप है कि चार अगस्त की दोपहर करीब 2:30 बजे उनके पति मंदिर के पास बैठे थे। तभी पीछे से जितेन्द्र वर्मा उर्फ बाबा ने लोहे की रॉड से सिर पर हमला कर दिया। गिरने के बाद भी बेरहमी से पिटाई की गई और आरोपी उन्हें मरणासन्न अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। घायल का इलाज जारी है। देहात कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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