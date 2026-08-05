Sultanpur News: मंदिर परिसर में गुटखा खाने के विरोध पर जानलेवा हमला, केस दर्ज

Sultanpur News: सुलतानपुर। देहात कोतवाली क्षेत्र के अहिमाने गांव में काली माता मंदिर परिसर में गुटखा खाने और ताश खेलने का विरोध करना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। विरोध से नाराज युवक ने अगले दिन मंदिर के पास ही लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने पीड़ित की पत्नी की तहरीर पर हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफआईआर के अनुसार, एक सप्ताह पहले काली माता मंदिर के पास जितेन्द्र वर्मा उर्फ बाबा अपने तीन साथियों के साथ ताश खेल रहा था और गुटखा खाकर थूक रहा था। मंदिर की देखरेख करने वाले रामदेव वर्मा ने इसका विरोध किया, जिसका पीड़ित के पति ने भी समर्थन किया।