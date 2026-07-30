Sultanpur News: खड़ंजे के विरोध में प्रधान प्रतिनिधि के भाई को पीटा, केस
Sultanpur News: सुलतानपुर के महेदवा गांव में खडंजे के विरोध में लोगों ने प्रधान प्रतिनिधि रमेश यादव के भाई पर हमला किया। हमले में सुमंत यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित की शिकायत के आधार पर नगर कोतवाली पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
Sultanpur News: सुलतानपुर। महेदवा गांव में खडंजे के विरोध में कुछ लोगों ने हमला बोलकर प्रधान प्रतिनिधि की पिटाई कर दी। पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर नगर कोतवाली पुलिस ने चार को खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के पल्हीपुर ग्राम पंचायत के महेदवा गांव में प्रधान प्रतिनिधि रमेश यादव का भाई सुमंत यादव खडंजा बिछवा रहा था। इस बीच गांव के जितेन्द्र सिंह, सुशांत सिंह, उदय प्रताप सिंह व हिन्तेन्द्र सिंह पत्र राम अवध सिंह ने विरोध जताते हुए सुमंत की पिटाई कर दी। जिससे वह गम्भीर रुप से घायल हो गया। पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर चारों के खिलाफ क्राइम इंस्पेक्टर आलोक धीमन ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया।
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