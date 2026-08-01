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Sultanpur News: अराजक तत्वों ने दुकानदार को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: चांदा, संवाददाता स्थानीय चांदा कोतवाली क्षेत्र के मानपुर गांव में अराजकतत्वों ने एक दुकानदार

Sultanpur News: अराजक तत्वों ने दुकानदार को पीटा

Sultanpur News: चांदा, संवाददाता स्थानीय चांदा कोतवाली क्षेत्र के मानपुर गांव में अराजकतत्वों ने एक दुकानदार को पीट दिया। हमले में दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं दुकानदार भी गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की पहचान रोहित शर्मा (28) पुत्र छोटेलाल शर्मा निवासी ग्राम कोथरा खुर्द थाना चांदा रूप में हुई है।रोहित शर्मा की पुरानी हाईवे के किनारे मानापुर बाजार में नाई की दुकान है। वह बाल काटने का काम करता है। शनिवार को अपनी दुकान पर मौजूद था तभी उसकी दुकान में आए आराजकतत्वों ने बुरी तरह पीटा। उसके सिर में गंभीर चोटे आई। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर कमैचा में ले जाया गया।

चांदा कोतवाली में तहरीर भी दी गई है। तहरीर में मारपीट के साथ दुकान से रूपये भी उठा ले जाने की बात कही गयी। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चांदा राजकुमार वर्मा ने बताया कि मारपीट की जानकारी है। जांच की जा रही है।

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