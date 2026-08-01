Sultanpur News: अराजक तत्वों ने दुकानदार को पीटा
Sultanpur News: चांदा, संवाददाता स्थानीय चांदा कोतवाली क्षेत्र के मानपुर गांव में अराजकतत्वों ने एक दुकानदार
Sultanpur News: चांदा, संवाददाता स्थानीय चांदा कोतवाली क्षेत्र के मानपुर गांव में अराजकतत्वों ने एक दुकानदार को पीट दिया। हमले में दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं दुकानदार भी गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की पहचान रोहित शर्मा (28) पुत्र छोटेलाल शर्मा निवासी ग्राम कोथरा खुर्द थाना चांदा रूप में हुई है।रोहित शर्मा की पुरानी हाईवे के किनारे मानापुर बाजार में नाई की दुकान है। वह बाल काटने का काम करता है। शनिवार को अपनी दुकान पर मौजूद था तभी उसकी दुकान में आए आराजकतत्वों ने बुरी तरह पीटा। उसके सिर में गंभीर चोटे आई। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर कमैचा में ले जाया गया।
चांदा कोतवाली में तहरीर भी दी गई है। तहरीर में मारपीट के साथ दुकान से रूपये भी उठा ले जाने की बात कही गयी। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चांदा राजकुमार वर्मा ने बताया कि मारपीट की जानकारी है। जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।