Sultanpur News: विधायक को ज्ञापन देने के बाद हरकत में आया बिजली विभाग
Sultanpur News: सुल्तानपुर के कूरेभार ब्लॉक के ग्रामीणों ने खराब बिजली आपूर्ति के कारण विधायक राज प्रसाद उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा। विधायक की पहल पर बिजली विभाग ने 10 गांवों की बिजली आपूर्ति फरीदीपुर पावर हाउस से जोड़ दी। इससे ग्रामीणों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से कटौती से परेशान थे।
Sultanpur News: सुल्तानपुर। कूरेभार ब्लॉक क्षेत्र में लगातार बिजली आपूर्ति की समस्या बनी रहने से परेशान ग्रामीणों ने सदर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय को मांगों का ज्ञापन सौंपा। इसमें बिजली कटौती और विभाग के मनमाने का जिक्र किया गया। विधायक के हस्तक्षेप करने पर बिजली विभाग ने आपूर्ति व्यवस्था में बदलाव किया है। विधायक के आश्वासन के बाद विभाग ने धनपतगंज फीडर से जुड़े 10 गांवों की बिजली आपूर्ति को फरीदीपुर पावर हाउस के चांदपुर फीडर से जोड़ दिया। अब फरीदीपुर उपकेंद्र से इन गांवों को होगी आपूर्ति: बाबूगंज बाजार बल्लीपुर भरथीपुर गरियावां सगरवा- गड़रिया का पुर खेढ़ी ब्रह्मरौली- डोडापुर तिहरा ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से क्षेत्र में बिजली की अनियमित आपूर्ति और बार-बार होने वाली कटौती से लोग परेशान थे।
समस्या के समाधान के लिए उन्होंने सदर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा था। विधायक ने विद्युत अधिकारियों से वार्ता कर शीघ्र समाधान का भरोसा दिया था। इसके बाद विभाग ने फीडर परिवर्तन की कार्रवाई कर दी। जेई रवीन्द्र तिवारी ने बताया की दस गांव की बिजली अब फरीदीपुर उपकेंद्र से संचालित किया जाएगा।
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