Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sultanpur News: प्रभारी मंत्री गिरीश चन्द्र यादव का आगमन आज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
Follow us on Google News
share

Sultanpur News: सुलतानपुर। प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के राज्य मंत्री गिरीश चन्द्र यादव गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर सुलतानपुर आएंगे। वह भाजपा संगठन की बैठकों में भाग लेंगे और जिले में विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। पहले संघ कार्यालय, फिर भाजपा जिला कार्यालय में बैठक करेंगे।

Sultanpur News: प्रभारी मंत्री गिरीश चन्द्र यादव का आगमन आज

Sultanpur News: सुलतानपुर। जिले के प्रभारी एवं प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चन्द्र यादव गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर सुलतानपुर आएंगे। इस दौरान वह भाजपा संगठन की बैठकों में भाग लेने के साथ ही जिले में विकास कार्यों और कानून- व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। प्रभारी मंत्री सुबह 10 बजे संघ कार्यालय पहुंचेंगे। इसके बाद वह 10.30 बजे पयागीपुर स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी की अध्यक्षता में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में भाजपा कोर कमेटी एवं समन्वय समिति की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद नवीन सभागार, कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sultanpur Latest News Sultanpur Sultanpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।