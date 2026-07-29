Sultanpur News: प्रभारी मंत्री गिरीश चन्द्र यादव का आगमन आज
Sultanpur News: सुलतानपुर। प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के राज्य मंत्री गिरीश चन्द्र यादव गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर सुलतानपुर आएंगे। वह भाजपा संगठन की बैठकों में भाग लेंगे और जिले में विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। पहले संघ कार्यालय, फिर भाजपा जिला कार्यालय में बैठक करेंगे।
Sultanpur News: सुलतानपुर। जिले के प्रभारी एवं प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीश चन्द्र यादव गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर सुलतानपुर आएंगे। इस दौरान वह भाजपा संगठन की बैठकों में भाग लेने के साथ ही जिले में विकास कार्यों और कानून- व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। प्रभारी मंत्री सुबह 10 बजे संघ कार्यालय पहुंचेंगे। इसके बाद वह 10.30 बजे पयागीपुर स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी की अध्यक्षता में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में भाजपा कोर कमेटी एवं समन्वय समिति की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद नवीन सभागार, कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे।
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