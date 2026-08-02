Sultanpur News: मंदिर जाने के लिए निकली दो सगी बहने लापता, जुटी पुलिस
Sultanpur News: कुड़वार में दो सगी बहनें, 14 और 18 वर्ष की, मंदिर जाने के बहाने घर से निकलीं और लापता हो गईं। पिता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। गांव की एक किशोरी वापस आ गई, लेकिन बहनें नहीं लौटीं। मंदिर के सीसीटीवी फुटेज में भी दोनों का पता नहीं चला।
Sultanpur News: कुड़वार, संवाददाता । दो दिन पूर्व मंदिर जाने के बहाने घर से निकली दो सगी बहनें लापता हो गयी। काफी खोजबीन के बाद जब कहीं सुराग नहीं लगा तो थकहारकर पिता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की है। मामला स्थानीय थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। गांव निवासी दो सगी बहनें 14 वर्षीय व 18 वर्षीय घर से शुक्रवार को दिन में मंदिर जाने के बहाने के निकली थी। पिता का आरोप है कि उनके साथ गांव की एक किशोरी भी थी। तीनों मंदिर से नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। गांव की किशोरी तो शुक्रवार देर शाम तक घर वापस आ गई।
लेकिन दोनों सगी बहनें वापस नहीं लौटी। बेटियों के पिता ने शनिवार को खोजबीन की लेकिन कहीं भी पता नहीं चल सका। जिस मंदिर पर जाने की बात कह कर घर से निकली थी उस मंदिर के सीसीटीवी फुटेज में भी दोनों लड़कियां नहीं आई है। रविवार को पिता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। प्रभारी निरीक्षक प्रवीण यादव ने बताया कि मामले में जांच पड़ताल करके मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
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