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Sultanpur News: सड़क पर गिरा पीपल की डाल, चार घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: गोसाईगंज में लखनऊ-बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरौंसा चौराहे के पास एक पीपल की डाल टूटकर सड़क पर गिर गई। इस घटना में चार राहगीर घायल हो गए। मार्ग का आधा हिस्सा अवरुद्ध हो गया, जिससे वाहनों के लिए मुश्किलें पैदा हुईं, विशेषकर रात के समय।

Sultanpur News: सड़क पर गिरा पीपल की डाल, चार घायल

Sultanpur News: गोसाईगंज, संवाददाता लखनऊ-बलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरौंसा चौराहे के पास पीपल की डाल टूटकर सड़क पर गिर गई। इससे मार्ग का करीब आधा हिस्सा अवरुद्ध हो गया और रविवार रात आठ बजे तक चार राहगीर चोटिल हो गए।बरौंसा चौराहे से कादीपुर की ओर लगे सांकेतिक बोर्ड और ढाबा के निकट शनिवार देर रात डाल गिर पड़ी। सड़क पर फैली भारी डाल के कारण वाहनों को निकलने में दिक्कत हो रही है। खासकर रात के समय तेज रफ्तार वाहनों के लिए दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। समाचार लिखे जाने तक मोतिगरपुर थानाक्षेत्र के डींगुरपुर निवासी चार राहगीर घायल हो गए थे।

रात साढ़े आठ बजे तक डाल हटवाई नही गई थी।

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