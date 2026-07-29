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Sultanpur News: डीडी पंचायतीराज ने कानूपुर ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: सुलतानपुर के दूबेपुर ब्लॉक में पंचायत सहायकों के प्रशिक्षण में डीडी पंचायतीराज अरविन्द कुमार ने भाग लिया। उन्होंने कानूपुर ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया, जहां अन्त्योष्ठी स्थल का सत्यापन किया और अधूरे कार्यों के पूर्ण होने का निर्देश दिया। विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए पंचायत सचिवों के साथ बैठक भी आयोजित की गई।

Sultanpur News: डीडी पंचायतीराज ने कानूपुर ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया

Sultanpur News: सुलतानपुर। जिले के दूबेपुर ब्लॉक में आयोजित पंचायत सहायकों के प्रशिक्षण में अध्योया मंडल के डीडी पंचायतीराज अरविन्द कुमार शामिल हुए। प्रशिक्षण में शामिल होने के बाद कानूपुर ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय अन्त्योष्ठी स्थल का सत्यापन कर अधूरे कार्यो को पूर्ण कराने का निर्देश दिया। पंचायत सचिवों के साथ बैठक कर ग्राम पंचायतों में होने वाले कार्यो की समीक्षा भी की। विकास खंड दूबेपुर के हाल में आयोजित पंचायत सहायको के जीपीडीपी प्रशिक्षण में डीडी अरविन्द कुमार ने ग्राम पंचायत के विकास के लिए तैयार होने वाली कार्ययोजना के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही पंचायत सहायको की जिम्मेदारी पर भी चर्चा की।

इसके बाद पंचायत सचिवों के साथ बैठक कर पंचायत निधि से हुए कार्यो की समीक्षा की। विकास खंड में निर्मित अंत्योष्ठि स्थल की प्रगति, कूड़ा निस्तारण केन्द्र के बारें में जानकारी ली। कानूपुर ग्राम पंचायत के अन्त्योष्ठि स्थल का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर एडीओ पंचायत दिनेश सिंह, डीसी नवीन सिंह, पंचायत सचिव , प्रधान व अन्य कर्मी मौजूद थे।

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