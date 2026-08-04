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Sultanpur News: एसडीएम के आश्वासन पर परिजनों ने किया शवों का अंतिम संस्कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: गोसाईगंज में सड़क दुर्घटना में दो युवतियों पार्वती और मनकी की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद परिजनों ने चालक की गिरफ्तारी और आर्थिक मदद की मांग पर अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। एसडीएम के आश्वासन पर परिवार अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। दोनों के शव गोमती नदी के किनारे अंतिम संस्कार किया गया।

Sultanpur News: एसडीएम के आश्वासन पर परिजनों ने किया शवों का अंतिम संस्कार

Sultanpur News: गोसाईगंज, संवाददाता। सड़क दुर्घटना में युवतियों की मौत के मामले में पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार को जब उनका शव घर लाया गया तो परिजनों ने चालक की गिरफ्तारी सहित अन्य मांगों को लेकर अंतिम संस्कार से इंकार कर दिया। एसडीएम सदर के आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार को राजी हुए। गोसाईगंज थाने के टांटिया नगर निवासी पार्वती और मनकी सोमवार को सैफुल्लागंज बाजार स्थित शिव मंदिर पर जलाभिषेक कर पैदल घर लौट रही थीं। लखनऊ-बलिया राजकीय मार्ग पर मौलागंज के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें रौंद दिया। जिसमें दोनों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद मंगलवार भोर जब युवतियों का शव घर लाया गया तो चीख-पुकार मच गई।

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पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। दुर्घटना के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया था। जिससे ग्रामीणों में आक्रोश था। परिजन चालक की गिरफ्तारी, सड़क दुर्घटना अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक मदद और गांव में घर तक पहुंचने के लिए कच्चे रास्ते पर खड़ंजा निर्माण की मांग पर अड़ गए। एसडीएम सदर गरिमा सोनकिया, क्षेत्राधिकारी जयसिंहपुर सुनील कुमार सिंह, थानाध्यक्ष अखंड देव मिश्रा ने पीड़ित परिवार से बात कर उन्हें विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत मदद का भरोसा दिलाया। करीब एक घंटे बाद एसडीएम के आश्वासन पर परिजन अंतिम संस्कार को राजी हुए। मृतका मनकी की बहन कंचन दूसरे परदेश में थी। उसके घर आने के बाद शाम को गांव के गोमती नदी किनारे दोनों शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। थानाध्यक्ष अखंड देव मिश्रा ने बताया तहरीर प्राप्त कर एफआइआर दर्ज किया जाएगा। आरोपित चालक की तलाश की जा रही है।

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