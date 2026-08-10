Sultanpur News: पिता के आने के बाद मासूम का किया गया अंतिम संस्कार
Sultanpur News: लंभुआ में छह वर्षीय साजिरा की झटका मशीन से करंट लगने से मौत हो गई। शनिवार को अमरूद तोड़ते समय यह घटना हुई। इलाज के बावजूद उसे मृत घोषित कर दिया गया। रविवार रात उसके पिता लौटे और फफक कर रोते हुए अपनी बेटी को अंतिम विदाई दी। मासूम का अंतिम संस्कार गांव के कब्रिस्तान में हुआ।
Sultanpur News: लंभुआ, संवाददाता तीन दिन पूर्व खेत में लगे झटका मशीन के करंट की चपेट में आने से हुई मासूम की मौत के मामले में परदेश से पिता के लौटने के बाद रविवार की देर रात उसके शव का अंतिम संस्कार किया गया। दिव्यांग माता-पिता ने फफक-फफक कर रोते हुए अपनी मासूम बेटी को अंतिम विदाई दी।लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के घरवासपुर गांव में शनिवार को घर से थोड़ी दूर पर ही पेड़ से अमरूद तोड़ने गई छह वर्षीय साजिरा अमरूद तोड़ते समय बगल खेत की मेंड़ पर लगी झटका मशीन के तार की चपेट में आ गई थी। इलाज के लिए उसे स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया।
जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा। रविवार की देर रात मुंबई में सिलाई का काम कर जीविकोपार्जन करने वाले पिता चंदू गांव पहुंचे तो फफक कर रो पड़े। गांव के कब्रिस्तान में मासूम साजिरा का शव दफन किया गया।
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