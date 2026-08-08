Sultanpur News: झटका मशीन की बिजली की चपेट में आकर 4 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत, परिवार में मातम
Sultanpur News: सुलतानपुर जिले के लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के घरवासपुर गांव में एक दुखद घटना हुई, जहां 4 वर्षीय बच्ची साजिया की खेत में झटका मशीन की विद्युत तार के चपेट में आने से मृत्यु हो गई। परिजनों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
Sultanpur News: लंभुआ (सुलतानपुर), संवाददाता। सुलतानपुर जिले के लंभुआ कोतवाली क्षेत्र के घरवासपुर गांव में एक बेहद दुखद घटना हुई। खेत में लगी झटका मशीन की विद्युत तार की चपेट में आकर केवल 4 वर्षीय बच्ची साजिया की मृत्यु हो गई। इस दुःखद घटना से गांव में मातम का माहौल छा गया है। पीड़ित परिवार के अनुसार घरवासपुर के किसान मुरारी पांडेय के खेत में लगी झटका मशीन घर से लगभग 50 मीटर दूर स्थित थी। शनिवार को स्थानीय निवासी इमरान की बेटी साजिया घर के पास खेलते-खेलते अनजाने में खेत की ओर चली गई। वहां खेलते समय उसका हाथ झटका मशीन की तार को छू गया। उच्च विद्युत प्रवाह (करंट) के कारण साजिया गंभीर रूप से झुलस गई。
घटना की जानकारी
परिजनों ने तुरंत साजिया को आस-पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंभुआ लाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर कोतवाली प्रभारी धीरज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और विधिक कार्रवाई शुरू कर दी।
परिवार का दुख
परिवार पर टूट पड़ा दोहरा दर्द: साजिया की मां रुबीना की हालत बेहद खराब है। परिवार के सदस्यों के अनुसार साजिया तीन बेटियों में दूसरी थी। इससे पहले परिवार की पहली बेटी की भी मौत हो चुकी थी। अब परिवार के पास साढ़े तीन साल की एक छोटी बेटी ही बची है। पुलिस की ओर से बताया गया है कि मामले की पूरी जांच की जाएगी। पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी
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