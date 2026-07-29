Sultanpur News: स्कूलों के समय में बदलाव की मांग,कांग्रेस ने डीएम से की मुलाकात

Sultanpur News: सुलतानपुर,संवाददाता। शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित प्रमुख विद्यालयों के खुलने और छुट्टी होने का समय एक होने से प्रतिदिन लगने वाले भीषण जाम की समस्या को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा एवं शहर अध्यक्ष शकील अंसारी ने किया। डीएम इन्द्रजीत सिंह को दिए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सिविल लाइन क्षेत्र स्थित टाइनी टॉट्स पब्लिक स्कूल, स्टेला मैरिस कॉन्वेंट स्कूल, केएनआई स्कूल, एमजीएस. स्कूल सहित अन्य विद्यालयों के खुलने और बंद होने का समय लगभग एक ही होने के कारण शहर के प्रमुख चौराहों पर भारी जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

इससे राहगीरों, मरीजों, स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने कहा कि स्कूलों के समय में केवल 15 से 20 मिनट का अंतर कर देने से शहर की यातायात व्यवस्था में काफी सुधार हो सकता है। यह पूरी तरह जनहित का विषय है और प्रशासन को इस दिशा में शीघ्र निर्णय लेना चाहिए, ताकि लोगों को जाम की समस्या से राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि भीषण गर्मी और यातायात दबाव के बीच एम्बुलेंस समेत अन्य आवश्यक सेवाओं को भी जाम के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।शहर अध्यक्ष शकील अंसारी ने कहा कि प्रतिदिन लगने वाले जाम का सबसे अधिक असर स्कूली बच्चों, उनके अभिभावकों और मरीजों पर पड़ता है। कांग्रेस जनता की समस्याओं को लगातार प्रशासन के समक्ष उठा रही है और उम्मीद है कि जिलाधिकारी इस जनहित के मुद्दे पर सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग की कि सभी संबंधित विद्यालयों के समय में समन्वय स्थापित करते हुए कम से कम 15 से 20 मिनट का अंतर निर्धारित कराया जाए, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारु हो सके और नागरिकों को राहत मिल सके। यहां पूर्व प्रदेश सचिव रणजीत सिंह सलूजा, महासचिव ममनून आलम, आरटीआई प्रदेश महासचिव मनोज शुक्ला,आरटीआई अध्यक्ष विवेक श्रीवास्तव, इमरान अहमद, प्रभाशंकर पाण्डेय पंकज,महासचिव आवेश अहमद,दिनेश मिश्रा वैद्य,शीतला साहू,राहुल मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे।