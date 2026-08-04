Sultanpur News: अभियान में 256 वाहनों का किया चालान,एक वाहन सीज
Sultanpur News: सुलतानपुर में मंगलवार को यातायात विभाग ने हेलमेट और सीटबेल्ट के साथ ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के तहत 256 वाहनों का चालान किया गया और एक वाहन को सीज किया गया। सुरक्षा नियमों के पालन और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम पर ध्यान दिया गया।
Sultanpur News: सुलतानपुर,संवाददाता । जिले में मंगलवार को हेलमेट व सीटबेल्ट के साथ ओवरलोडिंग,ओवर स्पीड को लेकर विशेष सघन चेंकिंग अभियान यातायात विभाग की तरफ से चलाया गया। अभियान के दौरान 256 वाहनों का चालान किया गया, साथ ही एक वाहन को सीज किया गया। यातायात सीओ रामकृष्ण चतुर्वेदी की देखरेख में यातायात नियमों पालन कराने व सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर इंटरसेप्टर वाहन की सहायता से ओवरस्पीडिंग, लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने को लेकर जिले भर में अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन पर विशेष निगरानी रखते हुए बिना हेलमेट व सीट बेल्ड के मिले 256 वाहनों का चालान किया गया।
इस बीच ओवरलोडिंग पर एक वाहन को सीज कर दिया गया। वहीं इंटरसेप्टर वाहन से 65 वाहनों का चालान किया गया। इन सभी वाहनों से 3.90 लाख रुपए अर्थदंड वसूल किया गया। वाहन चालकों को निर्धारित गति सीमा का पालन करने, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने, नशे की अवस्था में वाहन न चलाने, गलत दिशा में वाहन संचालन से बचने के साथ ही यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया।
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