Sultanpur News: ट्रैक्टर ले जाने के विवाद में किसान पर हमला, तीन पर केस
Sultanpur News: सुलतानपुर के कैनौरा गांव में ट्रैक्टर ले जाने के विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। पीड़ित की पत्नी किस्मता वर्मा की शिकायत पर तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि तीनों आरोपी पीड़ित के घर में घुसकर मारपीट की और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
Sultanpur News: सुलतानपुर, संवाददाता । देहात कोतवाली क्षेत्र के कैनौरा गांव में ट्रैक्टर ले जाने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पीड़ित की पत्नी की तहरीर पर तीन लोगों के खिलाफ घर में घुसकर मारपीट, जानलेवा हमला और जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित की पत्नी किस्मता वर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर गांव के ही रामबहोर, रविंद्र और अमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। तहरीर के अनुसार, 31 जुलाई की शाम करीब चार बजे उनके पति अरुण कुमार ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रहे थे। जुताई पूरी होने के बाद वह इंजन में पानी भरने के लिए गए थे।
आरोप है कि इसी दौरान तीनों आरोपी बिना चाबी के ट्रैक्टर ले गए और उसे एक नाले में फंसा कर छोड़ दिया। बाद में अरुण किसी तरह ट्रैक्टर निकालकर घर ले आए। आरोप है कि शाम करीब सात बजे तीनों आरोपी गाली-गलौज करते हुए घर में घुस आए और लाठी-डंडों से अरुण पर हमला कर दिया। शोर सुनकर बीच-बचाव करने पहुंची पत्नी के साथ भी मारपीट की गई। हमले में अरुण के सिर में गंभीर चोट आई और खून बहने लगा। जाते समय आरोपी पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। देहात कोतवाल धर्मवीर सिंह ने बताया कि, पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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