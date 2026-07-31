Sultanpur News: टूरिस्ट जीप डिवाइडर से टकराई, चालक समेत 12 तीर्थयात्री घायल

Sultanpur News: लंभुआ,सुलतानपुर। लम्भुआ कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को भोर में ही वाराणसी से अयोध्या जा रही टूरिस्ट जीप अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर बिजली के खंभे से जा भिड़ी। हादसे में दर्जन भर दर्शनार्थी घायल हो गए। घटना मदनपुर पयार(पांडेपुर) गांव के पास हाईवे पर हुई। सूचना मिलते ही पुलिस और 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लम्भुआ ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जीप में कुल 15 लोग सवार थे। इसमें चालक सहित 2 बच्चे भी शामिल थे। सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे थे। तेज रफ्तार के कारण बस पहले डिवाइडर से टकराई और फिर सड़क किनारे लगे खंभे से जा टकराई।