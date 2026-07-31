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Sultanpur News: टूरिस्ट जीप डिवाइडर से टकराई, चालक समेत 12 तीर्थयात्री घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: लम्भुआ कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को भोर में ही वाराणसी से अयोध्या जा रही टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर बिजली के खंभे से जा भिड़ी।

Sultanpur News: टूरिस्ट जीप डिवाइडर से टकराई, चालक समेत 12 तीर्थयात्री घायल

Sultanpur News: लंभुआ,सुलतानपुर। लम्भुआ कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को भोर में ही वाराणसी से अयोध्या जा रही टूरिस्ट जीप अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर बिजली के खंभे से जा भिड़ी। हादसे में दर्जन भर दर्शनार्थी घायल हो गए। घटना मदनपुर पयार(पांडेपुर) गांव के पास हाईवे पर हुई। सूचना मिलते ही पुलिस और 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लम्भुआ ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जीप में कुल 15 लोग सवार थे। इसमें चालक सहित 2 बच्चे भी शामिल थे। सभी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे थे। तेज रफ्तार के कारण बस पहले डिवाइडर से टकराई और फिर सड़क किनारे लगे खंभे से जा टकराई।

घायलों का इलाज

सीएचसी लम्भुआ में प्राथमिक उपचार के बाद पांच गंभीर रूप से घायल दर्शनार्थियों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बाकी लोगों का लम्भुआ में ही इलाज किया जा रहा है। दुर्घटना की सूचना मिलते ہی उप जिलाधिकारी लम्भुआ मौके पर पहुंचे और घायलों का हाल जाना।

पुलिस कार्रवाई

एडिशनल एसपी ने भी अस्पताल पहुंचकर पुलिसकर्मियों से घायलों की स्थिति का अपडेट लिया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धीरज कुमार पुलिस टीम के साथ घटना स्थल से लेकर अस्पताल तक मौजूद रहे। बस को हटवाकर यातायात सुचारू कराया गया। हादसे की रिपोर्ट के लिए नायब तहसीलदार अभय राजपाल सहित राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और घायलों के बारे में जानकारी ली। पुलिस ने जीप को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस दुर्घटना में कितने लोग घायल हुए?
दुर्घटना में लगभग दर्जन भर दर्शनार्थी घायल हुए।
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