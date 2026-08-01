Sultanpur News: 26 किलो वजन के घंटे चोरी, पुजारी ने दी तहरीर

Sultanpur News: कूरेभार, सुलतानपुर कूरेभार थाना क्षेत्र के सराय गोकुल ग्रामसभा के प्रसिद्ध काली माता मंदिर फुलवरिया से शनिवार को मंदिर में लगे घंटों की चोरी का मामला सामने आया है। मंदिर के पुजारी ने तहरीर देकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।सराय गोकुल निवासी राहुल यादव पुत्र हीराराम यादव मंदिर के पुजारी हैं। उन्होंने पुलिस को दी शिकायती पत्र में बताया कि शनिवार एक अगस्त को वह दोपहर में भोजन करने के लिए अपने घर गए थे। लगभग तीन बजे जब वह वापस मंदिर पहुंचे तो देखा कि मंदिर में लगे घंटे गायब हैं। पुजारी के अनुसार मंदिर से एक बड़ा और तीन छोटे घंटे, जिनका कुल वजन लगभग 26 किलोग्राम बताया गया है, चोरी हो चुके थे।