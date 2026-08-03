Sultanpur News: प्राथमिक विद्यालय में ताला तोड़कर के चोरी
Sultanpur News: कादीपुर के प्राथमिक विद्यालय बेरा मारूफपुर में चोरों ने रसोई घर का ताला तोड़कर गैस सिलेंडर, एचपी गैस चूल्हा, एक बोरा गेहूं और एक भगोना चुरा लिया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने मुडिलाडीह चौकी पर तहरीर दी है।
Sultanpur News: कादीपुर। कोतवाली क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बेरा मारूफपुर में शनिवार की रात रात चोरों ने रसोई घर का ताला तोड़कर उसमें रखा सामान उठा ले गए । चोरी गए सामान जिसमें गैस सिलेंडर एचपी गैस चूल्हा और एक बोरा गेहूं और एक भगोना था। विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने तहरीर मुडिलाडीह चौकी पर दिया है।
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