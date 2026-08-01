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Sultanpur News: झाड़ियों में मिला बुजुर्ग का शव, पांच पर हत्या का मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: कल्याणपुर मजरे नटौली गांव में 65 वर्षीय राम सुंदर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। परिजनों ने भूमि विवाद के चलते उनकी हत्या कर शव झाड़ियों में फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।

Sultanpur News: झाड़ियों में मिला बुजुर्ग का शव, पांच पर हत्या का मुकदमा

Sultanpur News: बल्दीराय/पाराबाजार। स्थानीय थाना क्षेत्र के कल्याणपुर मजरे नटौली गांव में शनिवार को 65 वर्षीय बुजुर्ग का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों ने भूमि के पुराने विवाद में पीट-पीटकर हत्या कर शव झाड़ियों में फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतक के पुत्र की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी चारु निगम ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया। गांव निवासी राम सुंदर (65) शनिवार की सुबह घर से शौच के लिए निकले थे। दोपहर तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की। इसी दौरान गांव के एक 12 वर्षीय बालक ने उनके पुत्र शिवनाथ को बांस की झाड़ियों के पास पिता के अचेत पड़े होने की सूचना दी।

परिजन मौके पर पहुंचे तो राम सुंदर की मौत हो चुकी थी। उनका शव घर से करीब 200 मीटर दूर नहर किनारे बांस की कोठ के पास पड़ा था। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी महेंद्र प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और फोरेंसिक साक्ष्य जुटाए। क्षेत्राधिकारी बल्दीराय आशुतोष कुमार ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ की। परिजनों का आरोप है कि शव मिलने के समय राम सुंदर के मुंह से खून निकल रहा था, आंख पर चोट के निशान थे। उनका कहना है कि गांव के कुछ लोगों से लंबे समय से भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में हत्या कर शव खेत में फेंक दिया गया। मृतक के पुत्र शिवनाथ की तहरीर पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि मौत के सही कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगा। रिपोर्ट, साक्ष्यों और विवेचना के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीओ बल्दीराय आशुतोष कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी। मृतक के पुत्र की तहरीर पर पांच नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है।

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