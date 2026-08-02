Sultanpur News: बीमारी से जूझ रहीं युवती का शव घर में दुपट्टे से लटका मिला

Sultanpur News: सुलतानपुर, संवाददाता । कोतवाली देहात क्षेत्र के रामपुर हनुमानगंज गांव में शुक्रवार देर शाम 23 वर्षीय युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे के अंदर दुपट्टे के फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान कोमल पुत्री हरिमंगल के रूप में हुई है। वह पखरौली पौधशाला में पौधों की देखभाल का कार्य करती थी। परिजनों के अनुसार, शुक्रवार शाम करीब पांच बजे वह काम से घर लौटी और पिता से सब्जी बनाने की बात कही।

इसके बाद उसने अपने छोटे भाई को धनिया लाने के लिए बाजार भेजा और स्वयं कमरे में चली गई। कुछ देर बाद उसका शव दुपट्टे के फंदे से लटका मिला। परिजनों ने बताया कि कोमल की शादी इसी वर्ष नवंबर में अमेठी जनपद के जगदीशपुर निवासी युवक से तय थी। दोनों के बीच फोन पर बातचीत भी होती थी और परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था। अचानक हुई इस घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बताया गया कि कोमल पिछले कुछ समय से पेट संबंधी बीमारी से पीड़ित थी और उसका इलाज चल रहा था। घटना के समय उसकी मां रिश्तेदारी तेरहवीं कार्यक्रम में गई थीं। पिता ईंट भट्ठे पर ट्रैक्टर चालक हैं। देहात कोतवाल धर्मवीर सिंह ने बताया कि, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।