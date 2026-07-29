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Sultanpur News: प्रगति खराब होने पर दो सीडीपीओ को नोटिस जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: सुलतानपुर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला प्रषोण समिति की बैठक हुई। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा पोषण ट्रैकर डेटा फीड करने और प्रसवपूर्व महिलाओं की जांच की प्रगति की समीक्षा की गई। डीएम ने बाल विकास परियोजना के निम्न प्रदर्शन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। जलजीवन मिशन के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा भी की गई।

Sultanpur News: प्रगति खराब होने पर दो सीडीपीओ को नोटिस जारी

Sultanpur News: सुलतानपुर। जिला प्रोषण समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की ओर से आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृति लाभार्थियों के पोषण ट्रैकर पर वजन फीड करने व अन्य कार्यो की समीक्षा की। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने प्रसवपूर्व महिलाओं की चौथी जांच की प्रगति की जानकारी दी। बाल विकास परियोजना अखंडनगर व शहर परियोजना का प्रतिशत सबसे कम रहने पर डीएम ने दोनों परियोजना के सीडीपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। जलजीवन मिशन से अच्छादित आंगनबाड़ी केन्द्रों की समीक्षा की गई। जिले में अभी तक 34प्रतिशत केन्द्रो को अच्छादित किए जाने का मामला प्रकाश में आया।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, उपायुक्त श्रमरोजगार,जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी,मुख्य चिकित्साधिकारी आदि मौजूद थे।

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