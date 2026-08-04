Sultanpur News: कपड़ा व्यवसाई की बार से सदस्यता समाप्त
Sultanpur News: सुलतानपुर में बार एसोसिएशन ने संतोष कुमार पाण्डेय की वकालत सदस्यता समाप्त कर दी। यह कार्रवाई अधिवक्ता अब्बास अहमद खां की शिकायत के बाद हुई जांच रिपोर्ट के आधार पर हुई। रिपोर्ट में पाया गया कि पाण्डेय नॉन प्रैक्टिशनर हैं और कपड़ों का व्यवसाय करते हैं।
Sultanpur News: सुलतानपुर। बार एसोसिएशन ने नॉन प्रैक्टिशनर संतोष कुमार पाण्डेय की वकालत सदस्यता समाप्त कर दी है। अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप सिंह ने ये कार्रवाई अधिवक्ता अब्बास अहमद खां की शिकायत के बाद हुई जांच रिपोर्ट के आधार पर की है। जांच समिति ने रिपोर्ट में बताया कि संतोष कुमार पाण्डेय कपड़ों का व्यवसाय करते हैं और नॉन प्रैक्टिशनर हैं। जिसकी रिपोर्ट के आधार पर बार अध्यक्ष ने सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी किया।
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