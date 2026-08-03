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Sultanpur News: सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: सुलतानपुर में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। भदैंया विकासखंड के वोखारेपुर गांव में एसडीएम के आदेश पर बुलडोजर चलाकर निर्माणाधीन निर्माण को ध्वस्त किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Sultanpur News: सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर

Sultanpur News: सुलतानपुर, संवाददाता । सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। भदैंया विकासखंड के वोखारेपुर गांव में शनिवार शाम एसडीएम लंभुआ के आदेश पर बुलडोजर चलाकर निर्माणाधीन अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया गया। उपजिलाधिकारी लंभुआ प्रीती जैन के निर्देश पर नायब तहसीलदार अभयराज पाल की मौजूदगी में राजस्व टीम और पुलिस बल ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान गांव में तालाब और खाद के गड्ढे की सरकारी भूमि पर किए जा रहे निर्माण को हटाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बताया जाता है कि गांव में कुछ लोगों ने नींव भरकर निर्माण कार्य करवा रहे थे।

मामले की जांच क्षेत्रीय लेखपाल स्वाती सिंह ने की थी और अपनी रिपोर्ट एसडीएम लंभुआ को सौंपी थी। रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने तत्काल अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिए थे। आदेश के अनुपालन में राजस्व टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और निर्माणाधीन हिस्से को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार, राजस्व विभाग की टीम तथा शिवगढ़, कोतवाली देहात और लंभुआ थाने की पुलिस मौजूद रही। प्रशासन की इस कार्रवाई से गांव में अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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