Sultanpur News: संयुक्त विकास आयुक्त ने पीपी कमैचा ब्लॉक का किया निरीक्षण
Sultanpur News: अयोध्या मंडल के संयुक्त विकास आयुक्त राजेश कुमार झा और जिला विकास अधिकारी गजेन्द्र प्रसाद तिवारी ने प्रतापपुर कमैचा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में अधिकारियों ने अभिलेखों की स्थिति की जाँच की और सभी आंकड़े अद्यतन पाए गए। बारिश के कारण मनरेगा कार्य प्रभावित हैं, लेकिन अन्य विकास कार्य जारी हैं।
Sultanpur News: चांदा, संवाददाता। संयुक्त विकास आयुक्त अयोध्या मंडल राजेश कुमार झा एवं जिला विकास अधिकारी गजेन्द्र प्रसाद तिवारी ने शुक्रवार को विकासखंड प्रतापपुर कमैचा का औचक निरीक्षण किया। अधिकारियों के अचानक पहुंचने से विकासखंड कार्यालय में कर्मचारियों में हलचल रही। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने विभिन्न पटलों का जायजा लेने के साथ अभिलेखों और विकास कार्यों से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की। संयुक्त विकास आयुक्त राजेश कुमार झा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान विकासखंड के अभिलेख सही और व्यवस्थित पाए गए। उन्होंने कहा कि कुछ माह पूर्व अभिलेखीय अभियान चलाया गया था, रिकॉर्ड को अपडेट करने और व्यवस्थित करने का कार्य किया गया है।
निरीक्षण में लगभग सभी अभिलेख अद्यतन मिले। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बारिश का मौसम होने के कारण सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा से संबंधित कार्य अपेक्षाकृत नहीं चल रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित कार्य संचालित किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने संबंधित कार्यों की स्थिति की भी जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान खंड विकास अधिकारी आलोक कुमार, अवर अभियंता हिमांशु पाण्डेय, सचिव रमेश चन्द्र यादव, एडीओ आईएसबी विनोद कुमार सिंह, लेखाकार दीपक यादव, तकनीकी सहायक अजय वर्मा, ओपी मिश्रा व ग्राम प्रधान रामपुर हरेंद्र प्रताप सिंह नगई समेत विकासखंड के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
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